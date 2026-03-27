Uskoro stižu neradni dani za Vaskrs: Uz pomoć ovog trika možete da dobijete 9 dana odmora

Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika i predahnuti od poslovnih obaveza

Građani Srbije neće dugo čekati na nove neradne dane, jer predstojeći vaskršnji praznici pružaju idealnu priliku za produženi odmor i kratka putovanja. Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika i predahnuti od poslovnih obaveza.

Koliko neradnih dana imamo za Vaskrs

Prema kalendaru državnih i verskih praznika u Srbiji, zvanični neradni dani povodom vaskršnjih praznika za vernike pravoslavne vere u 2026. godini traju od petka, 10. aprila, do ponedeljka, 13. aprila. Prema zakonu, neradni dani počinju od Velikog petka i završavaju se sa vaskršnjim ponedeljkom, što znači da zaposlene očekuje zagarantovana četiri vezana dana odmora.



Raspored kalendara ove godine omogućava nekoliko atraktivnih opcija za produženi vikend ili pravo "malo letovanje", uz pametno korišćenje slobodnih dana. Evo tri računice kako da organizujete odmor u dogovoru sa vašim poslodavcem i kolegama.

Tri računice kako da organizujete odmor u dogovoru sa vašim poslodavcem i kolegama

Produženi vikend od 4 dana (bez uzimanja slobodnih dana). Ova opcija ne zahteva korišćenje godišnjeg odmora. Imate slobodno tokom zvaničnih neradnih dana, od petka, 10. aprila, zaključno sa ponedeljkom, 13. aprilom.

Odmor od 5 dana (uz 1 slobodan dan). Spojite vaskršnje praznike sa samo jednim danom odmora, koji ćete uzeti u utorak, 14. aprila.

Pravo malo letovanje od 9 dana (uz 4 dana slobodno). Ukoliko iskoristite praznike od 10. do 13. aprila, a zatim uzmete četiri slobodna dana od utorka do petka (14–17. april), automatski to spajate sa predstojećim vikendom (subota 18. i nedelja 19. april) i dobijate punih devet dana za putovanje.

Šta ako za Vaskrs morate da radite

Iako su ovi dani zvanično neradni, zakon dozvoljava rad određenim sektorima. Ukoliko radite u dežurnim službama (zdravstvo, policija) ili kod poslodavaca čija tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad (poput hotela i restorana), vaš poslodavac ima pravo da organizuje posao i praznicima, a vi ste dužni da radite ako vam je tako raspoređena smena.

Ipak, Zakon o radu strogo štiti prava radnika u ovakvim situacijama:

Ako radite na Vaskrs: Svi zaposleni koji po nalogu poslodavca rade na praznik imaju pravo na uvećanu zaradu od najmanje 110 odsto od osnovice za taj dan. Prema jednoj od računica, ako je vaša osnovna dnevna zarada 3.000 dinara, za radni dan tokom praznika morate dobiti najmanje 6.100 dinara.

Ako ne radite: Imate zagarantovano pravo na naknadu pune jednodnevne zarade, i to u visini vaše prosečne plate u prethodnih 12 meseci.

Turistički radnici ističu da je interesovanje ogromno, jer april predstavlja period kada priroda dostiže svoj vrhunac. Pored planina i gradova, velika je potražnja za etno-domaćinstvima širom Srbije, koja nude autentično iskustvo, domaću kuhinju, jagnjetinu ispod sača i lokalna vina.

Glavni savet turističkih stručnjaka je da birate destinacije udaljene najviše dva sata vožnje, kako biste vreme iskoristili za pravi odmor i gastronomsko uživanje, a ne za sedenje u automobilu.

Autor: D.Bošković