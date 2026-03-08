Uskoro stižu novi neradni dani! Evo koliko ćemo odmarati za Uskrs i Prvi maj: Građane očekuju dva mini odmora

Proleće 2026. godine donosi povoljan raspored praznika, pa će mnogi imati priliku da bez uzimanja dodatnih slobodnih dana isplaniraju kraći odmor. Već u aprilu i maju kalendar nudi dva produžena vikenda, što je idealna prilika za putovanja, boravak u prirodi ili kratak predah od svakodnevnih obaveza.

Neradni dani nastaju kombinacijom verskih i državnih praznika sa vikendom, pa građane Srbije u razmaku od svega nekoliko nedelja očekuju dva mini-odmora.

Vaskrs donosi četiri slobodna dana

Prema kalendaru Srpska pravoslavna crkva, pravoslavni Vaskrs 2026. godine obeležava se u nedelju, 12. aprila.

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju do ponedeljka, 13. aprila. To znači da zaposlene očekuje četvorodnevni odmor, što je dobra prilika za kratko putovanje ili boravak van grada.

U tom periodu tradicionalno raste interesovanje za planinske i banjske destinacije. Među najtraženijima su Zlatibor, poznat po čistom vazduhu i bogatoj gastronomskoj ponudi, kao i Fruška gora, koja posetiocima nudi vinske puteve, prirodu i brojne manastire.

Ljubitelji gradskog turizma često biraju Novi Sad i Niš, gde praznični dani mogu da se provedu u šetnji starim gradskim jezgrima, obilasku hramova i uživanju u lokalnoj kuhinji.

Prvi maj donosi još jedan produženi vikend

Samo dve nedelje nakon vaskršnjih praznika dolazi i Praznik rada. U 2026. godini 1. maj pada u petak, pa će mnogi imati tri neradna dana zaredom – od petka do nedelje.

Ovaj termin tradicionalno je rezervisan za boravak u prirodi, prvomajske uranke i druženja na izletištima. Među popularnim destinacijama izdvajaju se Nacionalni park Tara, poznat po netaknutoj prirodi i vidikovcima, kao i Đerdapska klisura, gde se spajaju impresivni pejzaži, istorija i Dunav.

Za one koji žele urbani provod, Beograd i Novi Sad u tom periodu često organizuju različite kulturne i gastronomske događaje, naročito uz rečne obale.

Smeštaj rezervišite ranije

Kako su april i maj period kada priroda dostiže svoj vrhunac, interesovanje za domaće turističke destinacije svake godine je veliko. Zbog toga stručnjaci savetuju da se smeštaj rezerviše na vreme, jer su termini oko praznika među najtraženijima.

Ako želite da maksimalno iskoristite slobodne dane, preporuka je da birate destinacije koje su udaljene najviše dva sata vožnje. Tako ćete manje vremena provesti u putu, a više u odmoru.

Brojna etno-domaćinstva širom Srbije nude autentično iskustvo – domaću kuhinju, specijalitete poput jagnjetine ispod sača i lokalna vina, što može biti idealna kombinacija za kratak, ali kvalitetan odmor.

Autor: S.M.