Kreću neradni dani: Evo koliko ćete odmarati za Božićne praznike

Zbog Božića, verskog praznika, 6. i 7. januar 2026. godine biće neradni dani.

Do 2026. godine, neradni dan bio je samo Božić, 7. januar.

Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Vlada Srbije predložila je da ove godine i Badnji dan, 6. januar, bude neradni.

Na sednici je usvojen Zaključak kojim se poslodavcima u Republici Srbiji preporučuje da zaposlenima omoguće da ne rade na Badnji dan, s obzirom na značaj Božića kao verskog praznika koji praznuje većina građana i potrebe njegovog prikladnog praznovanja i obeležavanja, a imajući u vidu značaj Badnje večeri, kao dela božićnih praznika.

Podsetimo, i prošle godine, Vlada Srbije dala je sličan predlog. Predloženo je da 8. januar bude neradan.

Radno vreme tokom Božićnih praznika

1. Badnji dan, 6. januar

Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr), moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati.

Tržni centri radiće do 18 časova.

2. Božić, 7. janua

Dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. Tržni centri, kao i supermarketi na Božić neće raditi.

Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, od 8 do 21.30 časova, i pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, koje će raditi uobičajeno, non-stop. Pošta na graničnom prelazu Gradina radiće od 7 do 18.30 časova, a pošta na graničnom prelazu Sremska Rača od 16 časova do 24 časa.

Pošta na aerodromu "Nikola Tesla" dežuraće od 8 do 14 časova.

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2

"Prvi maj", Kralja Milana 9

"Bogdan Vujošević", Bulevar maršala Tolbuhina 30 "Zemun", Glavna 34

"Gornji grad"; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac

