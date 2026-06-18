Leto počinje uz Fashion Company PRE-SALE do 40%

Planovi za odmor su napravljeni, koferi su skoro spakovani, ostalo je još samo da pronađete nekoliko savršenih komada za leto.

Upravo zato Fashion Company donosi PRE-SALE akciju uz popuste do 40% na selektovane artikle omiljenih svetskih brendova.

Od 18. juna, u Fashion&Friends, Shoezen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry i drugim prodavnicama, kao i online na sajtu fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije, očekuju vas pažljivo odabrani komadi za sezonu pred nama sa do 40% sniženim cenama.

Bilo da tražite savršen letnji outfit, novu omiljenu torbu, laganu obuću za gradske šetnje ili statement komade za predstojeće odmore, sada je pravi trenutak da pronađete modne favorite i spremno zakoračite u leto.

Posetite najbližu Fashion&Friends ili Shoezen radnju, kao i prodavnice brendova Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Levi's, Liu Jo, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry, Timberland i Camper i iskoristite PRE-SALE pogodnosti.

Sada je pravi trenutak da izaberete komade koji će obeležiti ovo leto.

Midi haljina | Tommy Hilfiger ; Ženska torbica | HUGO ; Ženske espadrile | Replay ; Ženski kupaći | Saint Barth Ženski kupaći kostim | Saint Barth ; Maxi haljina | BOSS ; Muški šorts | BOSS ; Guess muška majica | Fashion&Friends; Muške papuče | Superdry ; Muški kačket | Timberland

Autor: Iva Besarabić