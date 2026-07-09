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Najskuplja kafa na svetu krije neverovatnu tajnu: Nastaje u stomaku životinje, a pakovanje košta kao luksuzna večera!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Od kolonijalne Indonezije do elitnih restorana i hotela širom sveta – priča o Kopi Luwaku spoj je istorije, egzotike, luksuza i kontroverzi.

Kada se govori o luksuzu u svetu gastronomije, malo koji napitak izaziva toliko znatiželje kao Kopi Luwak. Ova neobična kafa godinama nosi titulu jedne od najskupljih na svetu, a razlog za to nije samo njen ograničen broj, već i nesvakidašnji način proizvodnje. Upravo zbog toga šoljica Kopi Luwaka u pojedinim delovima sveta može da košta od nekoliko desetina do više stotina evra.

Priča o ovoj kafi počinje još u 18. veku, u vreme holandske kolonijalne vlasti u današnjoj Indoneziji. Lokalnim radnicima bilo je zabranjeno da piju kafu sa plantaža na kojima su radili, pa su primetili da azijska palmna cibetka, mala noćna životinja poznata kao luwak, jede najzrelije plodove kafe. Zrna prolaze kroz njen sistem za varenje, ali ostaju gotovo netaknuta. Nakon što su ih sakupljali, čistili, sušili i pržili, otkrili su da kafa ima potpuno drugačiji ukus – blaži, manje gorkast i sa bogatijim aromama.

Taj neobičan proces fermentacije u digestivnom traktu cibetke smatra se ključnim razlogom zbog kojeg Kopi Luwak ima specifičan profil ukusa. Enzimi delimično razgrađuju proteine u zrnu, što utiče na smanjenje gorčine i razvijanje kompleksnih nota čokolade, karamele i orašastih plodova. Upravo ta jedinstvena kombinacija ukusa učinila je da ova kafa postane simbol prestiža među ljubiteljima vrhunskih napitaka.

Ipak, iza glamurozne reputacije krije se i druga strana priče. Kako je potražnja rasla, mnogi proizvođači počeli su da drže cibetke u kavezima kako bi povećali proizvodnju, što je izazvalo brojne kritike organizacija za zaštitu životinja. Zbog toga se danas najvećom vrednošću smatra Kopi Luwak proizveden od zrna koje potiče od divljih cibetki, iako je autentičnost takvog porekla često teško potvrditi.

Foto: Pixabay.com

Bez obzira na kontroverze, Kopi Luwak ostaje jedan od najvećih fenomena u svetu kafe. Za neke predstavlja vrhunac luksuza i jedinstveno gastronomsko iskustvo, dok drugi smatraju da je njegova slava više rezultat neobične priče nego samog ukusa. Jedno je sigurno – malo koja kafa može da se pohvali istorijom, ekskluzivnošću i misterijom koja već vekovima intrigira ljubitelje ovog omiljenog napitka širom sveta.

Autor: S.Paunović

#Ekskluzivnost

#Kafa

#Kopi Luwak

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