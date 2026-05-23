Najavili povlačenje: Ova zemlja želi da otkaže učešće na Evroviziji, o razlogu bruji cela planeta

Evrovizija 2026 se nedavno završila, ali i dalje se širom sveta priča o takmičenju. Dok je Severna Makedonija najavila učešće na Eurosongu 2027. godine, Belgija razmišlja da odustane od takmičenja.

Naime, Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će se povući s Evrovizije naredne godine zbog učešća Izraela.

Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su objavile da se povlače u znak protesta protiv odluke da se Izraelu dozvoli učešće.

Belgijska televizija VRT objavila je kako je malo verovatno da će učestvovati na takmičenju iduće godine ako situacija ostane nepromenjena. U izjavi objavljenoj na internet stranicama VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je: "Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača."

- Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, te za poštovanje ljudskih prava. To su vrednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, a trenutno su previše bačene u drugi plan. Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Dosad smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedelje nismo dobili nikakav signal da EBU čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i s drugim televizijskim kućama. Međutim, ako se stav EBU-a ne promeni, male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača", zaključila je Van der Borht.

Autor: D. T.