Učesnik Zvezda Granda odustao od pevanja: Proslavio se u takmičenju, a nećete verovati čime se danas bavi

Pevač Aleksandar Radojević stekao je popularnost u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", ali je nedavno odlučio da odustane od pevanja.

Ova odluka za njega nije bila laka, ali je zbog finansija morao da nađe drugi posao, pa danas radi kao kancelarijski službenik u jednoj firmi.

- Muzika je odustala do mene, nekako se mnogo toga izdešavalo do poslednje pesme do danas. Sada sam se trenutno fokusirao na neki drugi posao, mislim da je to nešto na čemu mogu da radim. Od muzike nešto nije ispalo kako treba kada sam ja u pitanju, kako ne znam, verovatno neka viša sila – rekao je on i dodao:

- Želim da usmerim energiju tamo gde sam dobar, u posao koji mi ide, a kada je muzika u pitanju, možda nije vreme za mene. Iskreno, slabo imam svirke, ne znam koji je razlog… Gde god da sam radio do sada, bila je odlična atmosfera, ali neke zvezdice se gore nisu poklopile kako treba.

- Trenutno radim u jednoj firmi koja se bavi transportom i logistikom. Ekonomija, fakture, to je moja struka. Ne znam ko bi mogao mene da zamisli u kancelariji posle onoliko skakanja u takmičenju. Prija mi da ustajem rano, sad će već pola godine kako radim, bioritam mi se promenio skroz. Poenta je u tome da ustajete rano i da ne tripujete da ste propala pevačica što bi se reklo na Tviteru – priznao je Aleksandar.

Autor: A. Nikolić