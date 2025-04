Totalni haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala Anelinu podelu budžeta.

- Šta imam da kažem?! Danas je hajlajt bio da se jasno vidi da su grupisani klan, a da oni nisu, a nismo videli da ovde iko skače za ikoga...Ja mislim da je ovo rat Miće i Đedovića, ima pravo Mića da menja svoje mišljenje i strane. Svi ovi ljudi pre mene su rekli gomilu pametnih stvari, ovi su pričali o mom mužu, rampama, a ako neko nađe klip na kom sam pretila nekome Srđanom, koji se ne bavi šljamom i odronom ovim, ja se njima bavim...Očekivano je da će ovaj mentolko da se upali, mislim da ovo prelazi sve granice rijalitija, videćemo napolju kako stvari stoje. Da, jesam, javno sam se izvinila Alibabi, neću više tako da ga zovem, nego Asmin. Nisam baš lupala prošle godine, ja ovde mnogo ne lupetam, kao što lupaju da mi sipaju šampanjce u usta, da sam ku*va devedesetih - rekla je Kačavenda.

- Uništila je vezu prethodnu, omalovažavala me je, kada sam je pitao zašto me je tužila, ona mi je rekla da me Srđan ne bi...Kako onda nije pretila - rekao je Luka.

- Ti si jedna slina iskompleksirana i treba da duvaš ka*e ovima što su te diskvalifikovali, za bolje i nisi - rekla je Milena.

- Danas kada sam videla i ova strana kakva je bila i ova gore, ali podela budžeta je bila katastrofa za mene. Prvo, nije ispoštovala mene...Od Peje sam dobila pare?! Pa nije Peja gazda, nego ti - rekla je Rada.

- Vi ste ušli Rado ovde i rekli mi da sam omražena i da me je*u muškarci - rekla je Aneli.

- Pa je l' nije?! Jeste, širi noge utorkom - rekla je Rada.

- Pa Rado i tvoja ćerka se je*e - rekao je Đole.

- Sa kim?! Sa mojim dečkom. Đole je rekao da je Aneli dr*ala ku*ac i da joj je stavljao prste u pi*ku - rekla je Ana.

- Ti si dupljak, pu, dupljaku jedan...Ja sam gledala sada ovaj utorak, bila je pijana, jurila Luku, bežao tamo, plakao i na kraju se*s...Kada je postala ljubav?! Kada mu je dala pi*ku - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić