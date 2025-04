Haos! Mića zamerio Aneli kašnjenje, pa se nastavio rat zbog Ene i Ahmićeve, uvrede pljuštale na sve strane (VIDEO)

Totalni haos!

Nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo svoju igru istine. Mića je postavio pitanje Stefana Karića da prokomentariše večerašnje procente Izbacivanja.

- Mislim da je ovo kašnjenje Luke i Aneli totalno nepoštovanje prema meni - rekao ej Mića.

- Mislim da su oni isuviše uzbuđeni i da ne razmiljaju da li će povrediti bilo koga- rekao je Karić.

- Ona smatra Miću za podršku, on će ovde da skače za nju - rekla je Ivanija.

- Htela sam doći odmah ali Luka me zvao da popričamo sa strane - rekla je Aneli.

- Ja mislim da je to nepoštovanje mene - rekao je Mića.

- Izvini Mićo - rekla je Ahmićeva.

- Htela sam Luku ispoštovati. Nije hteo da ih sluša jer je već bilo najvijanje. Momak i najbolji prijatelj, naravno da će me zagrliti - rekla je Aneli.

- Milovane, da li narod u Boži prepoznaje nekoga ko je radan i vredan ili nekoga ko je totalno nebitan za ovu priču - pitao je Mića.

- Mislim da je vredan. Ipak je ostao 7 meseci - počeo je Milovan.

- Meni je ovo totalna nepravda. Da neko sa takvom životnom pričom ispadne, meni je to neverovatno- ubacila se Aleksandra.

- Ja sam pričala sa Božom i on se već pripremio psihički za napolje, rekao je da ne bi voleo da ostane, hoće da nađe posao - istakla je Aneli.

- Ko si ti da meni kažeš da se ja ne obraćam Peji. Devojko nisi normalna - rekla je Aleksandra.

- Tako je, ne dam svoje. Samo da vas vidim da mu je neko prišao - rekla je Ena.

- Ne volim ni Enu ni Aneli. Za rijaliti su njih dve top.

- Mani se mene više - skočila je Aneli.

- Nikolićeva, je l' došlo do pomirenja Korde i tebe - pitao je Mića.

- Ne - kratko je odgovorila Ana.

- Stefane, da li veruješ u uspeh pomirenja tebe i Ane - pitao je Mića.

- Da, verujem. Ja jesam uradio moždfa najgoru stvar, ali ja želim da ispravim - rekao je Stefan.

- Ja poštujem sebe. Ja dok se tuširam on dolazi. Pusti me čoveče. Nemam mira od njega, kao da me proganja. Od kada mi je majka ušla skroz je promenio ploču. Miran je i tih. Hoće sa mnom da manipuliše. Ne dajem ti lažnu nadu, radi šta poželiš. Ja sam se povukla - rekla je Ana.

Autor: A.Anđić