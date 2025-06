RAT NA VIŠE FRONTOVA! Terza se ne zaustavlja u monstruoznostima upućenim Anđeli, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos za haosom!

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, podigao je Borislava Terzića Terzu, kako bi progovorio o sukobu sa Anđelom Đuričić.

- Zbog čega se ti i Anđela toliko svađate u poslednje vreme i vređate najstrašnije - pitao je Darko.

- Je*ga, ima por*iće napolju, možda joj je tata manijak - rekao je Terza.

- Ti si jedini manijak koji je zbog toga da bi je*ao ovu devojku, izgubio to da mu dete nosi njegovo prezime - rekla je Anđela.

- Pošto kažeš da je beba oštećena, mama te je oštećena kada te je rodila tako oštećenu - rekao je Terza.

- Snimaj pi*ku napolju, pa govori da ti je trauma, mamu ti je*em ja - urlala je Sofija.

- Sedi dole dr*ljo sa tim palcem od pola metra...Ova mala dr*lja, najveća ku*va u Eliti, dr*lja Đuričić, svaki dan, kao što je i večeras...Tata ti je pacov, onaj što je bio ovde, štakor - rekao je Terza.

- To si ti. Animirka je ta koja dobacuje sve vreme - rekla je Anđela.

- Svaki put me ona uvuče u konflikt da je vređam. Gastoz je ustao večeras, ona se svađa sa Ivanom i onda me uvlači i provlači. Naravno, ona želi da dobije to da je mi linčujemo. Mi ćemo da je šibamo onim bičem po du*etu pošto je ona maca Liza - rekao je Terza.

- Tvoja porodica je bolesna jer je tvoj brat uzimao pare na kametu i davao Milici, tako sam čula. Porodica Terzina pljuje Milicu koja mu je rodila dete - rekla je Anđela.

- Ona je jedan mali ološ i rukara. Pazi ti šta sada ona pokušava, da uvuče Karića?! Je*em ti mamu i ko te je*e, šta da radim ja kada ona ima por*iće, ona je jedna porn*ćarka - rekao je Terza.

- Ti jedino tvojima možeš da prodaješ priču da nisi znao da je Stefani trudna, monstrume, odronu i ološu - rekla je Anđela.

- Ja iskreno mislim da su njeni bolesni, jer pogledajte na šta je ona ispala - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić