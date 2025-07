Haos za haosom!

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Da li znaš da je Terza sinoć spavao u tvom krevetu, zašto mu ne dozvoliš da ostane tu, ionako spavaš sama - glasilo je pitanje.

- Znam, nije mi bilo jasno što je otišao tamo, posle mi je rekao da su Sandra i Milena otišle da mu kažu da treba da ide da spava tamo. Ja svakako nisam u sobi, ne intresuje me gde spava, neću ga pustiti da spava tu - rekla je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Kažeš da ne savetuješ Sofiju, a tvojim nemišljenjem je sklanjaš od Terze, da nisi ti zaljubljena u Terzu - glasilo je pitanje.

- Ma Comara može da vergla šta hoće, možda sam i ja prevarila trudnu verenicu...Nisam zaljubljena, nisam uticala - rekla je Kačavenda.

- Ne utiče ni na odnos sa Terzom, a ni na moje komentarisanje i moje neke reči, pošto se ne izražavam adekvatno. Ljudi izazovu to u meni samim tim što me nazovu imenima kojim im vratim - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Kažeš da Aneli uništi svakog muškarca, zar nisi sam rekao da je ona prejaka žena i da ne može svako da se nosi s njom - glasilo je pitanje.

- Ona je na neki način fatalna žena po određenu sortu. Mene privlače ove što biju, tako da svaki muškarac, ja poznajem dva iz rijalitija i ovog trećeg van, koji su bili izluđeni. Luka mi je identičan kao Janjuš - rekao je Ivan.

- Ima ishitrene neke reakcije, neočekivane, šta da radim?! Tako je kako je. Ne mogu da izmenim to kod nje, ali verujem da će napolju biti sve drugačije - rekao je Luka.

- Mislim da on misli na tu moju fatalnost, govorio je da Janjuš ne može da me iznese, jer sam ja ta koja ne da da me neko ponižava i suprotstavljam se muškarcima - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Mimas i Jovana Pejića Peju.

- Ako je Ena namestila priču za vas dvoje, kako je onda Gruja podigao crveni karton. Mima, ti si poznata po prevarama, a Peja se pravi lud - glasilo je pitanje.

- Baš me boli du*e ko će šta da misli, nemam šta da pravdam - rekao je Peja.

- Ne znam šta vidi, Peja i ja smo pričali o Gruji i o porodici - rekla je Mimas.

- Nek Gruja pu*i ku*ac, nije davao kartone kada je trebao - dobacio je Karić.

- Ti si Ena kriva za neke stvari koje radiš ovde - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić