Žestoko za stolom! Mimas se spetljala, Marko i Ena ušli u sukob, pljuštale uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić, koja se obratila Mimas.

- Šta ti imaš potrebu da pričaš o meni Mima? U petoj sezoni se nisam družila sa tobom, u šestoj sam bila, posle toga smo se videle četiri puta - rekla je Sanja.

- Ja znam da gazda kafane ne dozvoljava devojkama da se vide s gostima - rekao je Gruja.

- Da li si videla Sanju u tom klubu - pitao je Mića.

- Ona je sedela s gostima u Tutinu - rekla je Mimas.

- Ja ne tvrdim da se Sanja je*avala sa gostima, ali devojke koje su radile u Tutinu su na lošem glasu. Znam da je izbačena iz naše agencije jer je išla da pije piće s gostima u Tutinu i u Švajcarskoj. Ja nikada nisam radila u Tutinu, zvali su me, nisam htela. Ti za svako popijeno piće dobiješ procenat, moraš da ih animiraš da piju to piće. Ovo je da ti animiraš gosta, da on plaća piće i da ti gura pare. Sve devojke koje su bile učesnice, a koje su radile taj posao, one su imale dečka s kojim su se smuvale - rekla je Ena.

- Šta znači ruzmarin devojka - pitao je Marko.

- Ja nikada nisam bila ruzmarin devojka - rekla je Ena.

- Ruzmarin devojku kite, dobiješ 2.000 dinara u grudi i to je to. Ako se moja devojka pravda, pravdaćete se i vi - rekao je Stefanović.

- Ja nikada nisam bila animir dama kao Sanja, to tvrdim svojim životom, isto tako, nikada nisam bila ruzmarin devojka - rekla je Ena.

- Pun mi je ku*ac da ti kao dr*lja raspala pričaš o mojoj devojci. Ona je ovde ustala i opisala od A do Š kako se radi taj posao - rekao je Marko.

- Oni što pričaju o meni, to su stvari kojima žele da me ukaljaju - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić