Haos za stolom!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Jeleni Ilić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Centar za kulturu Karić, daleko od kulture, ne samo on, nego svi mi. Imam da kažem, na osnovu naših sukoba, svađa i uvreda sa obe strane, dosta lepih stvari. Milion puta kada mi je bilo loše, ne postoji trenutak da me nije pitao kako sam, popričao je sa mnom, to cenim kod ljudi. Znam da nema najsjajnije mišljenje o meni, kada se vodio nekim lažima i neistinama o meni, ali te stvari cenim kod njega. Volim da slušam njegove komentare, jer su drugačiji, jeste suština, često promaši kao i mnogi od nas...Što se tiče Aleksandre, simpatično i zabavno što je ušla Milosava, ali sva ova priča nije nimalo simpatična ni slatka, u najmanju ruku mi je odvratno i jezivo! Iz njenog ponašanja i reči je da je to sve kod nje prirodna reakcija i stvar. Kada su njenu majku pitali: "da li je istina da ste podvodili devojke i da su se bavile prostitucijom?", ona je rekla: "reci slobodno, to nije sramota" - rekla je Jelena.

- Ničega me nije sramota, ne stidim se ničega. Ona je radila najbolje što je umela za nas, pokušavala je na sve načine da dođe do svog dinara, odslužila je svoju kaznu i kraj - skočila je Aleksandra.

- Najgora izjava je ovo da njena majka uzima harač od hiljadu dinara nakon njihovog snošaja. Šta da kažem o ljudima koji snime kako se guše polnim organima, zbog fetiša, za pet dolara?! Ja sam staromodna, a Milosava je savremena tako što podvodi devojke u sopstvenoj kući. Naravno da iver ne pada daleko od klade...Šaljem Aleksandru, ostavljam Stefana - rekla je Jelena.

- Ovde ljudi imaju priču i za sveštenika i za lopova. Sada je ušla Milosava, uviđam neke kontradiktornosti, ali dobro. Kulićke mogu da idu u penziju, došao je zanimljiviji duo, tj. Marija Kulić više nikome nije zanimljiva, tu je Milosava. Saznali smo tvoje pravo lice, nisi ti ni naivina ni poštena, nego si zmija, anakonda...Ne sviđaju mi se Karićevi postupci ovde, on je bio potencijalni nasilnik, ušao je da se opere ove sezone. Ne želiš da pokažeš ovde svoje pravo lice, najlakše ti je da komentarišeš. Nisi ti ni bajan ni sjajan, nisi uopšte objektivan, nego si pristrasan. Evidentno je da gajiš animozitet prema Gastozu. Šaljem tebe, ostavljam Aleksandru - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić