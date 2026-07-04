Greške koje dodaju godine: Evo kako starije dame treba da se našminkaju za letnje svečane prilike!

Manje je više kada su visoke temperature u pitanju – pravi izbor nijansi i laganih proizvoda osvežava lice, naglašava prirodnu lepotu i obezbeđuje postojan izgled tokom cele proslave.

Letnje svadbe, proslave i svečane večere zahtevaju šminku koja će izdržati visoke temperature, ali i istaći prirodnu lepotu zrele kože. Stručnjaci ističu da je ključ uspešnog izgleda dobra priprema kože i umerenost, jer previše teških proizvoda može naglasiti fine linije i ostaviti umoran utisak.

Prvi korak je kvalitetna hidratacija. Dobro negovana koža omogućava da se šminka ravnomerno nanese i duže ostane postojana. Umesto teških, mat pudera, preporučuju se lagane formule sa prirodnim ili blago sjajnim završnim efektom, koje ujednačavaju ten bez osećaja težine i stvaranja efekta maske.

Kada je reč o očima, nežne zemljane nijanse, svetlosmeđa, šampanj ili boja breskve odličan su izbor za svečane prilike tokom leta. Umesto debelog ajlajnera, mnogo elegantnije deluje tanka linija uz trepavice ili blago razmazana olovka koja daje definiciju pogledu. Maskara koja produžava trepavice dodatno otvara oči, a obrve, uredno oblikovane i diskretno popunjene, uokviruju celo lice.

Rumenilo u nijansama breskve ili nežne ružičaste vraća licu svežinu i mladalački izgled, dok kremaste teksture često izgledaju prirodnije od potpuno mat proizvoda. Ruževi u toplim nude tonovima, nežnoj ružičastoj ili boji korala odličan su izbor za leto, jer osvežavaju ten i lako se uklapaju uz različite odevne kombinacije.

Najvažnije pravilo jeste da šminka ne prikriva godine, već da istakne ono najlepše na licu. Lagane teksture, pažljivo odabrane nijanse i diskretni sjaj stvaraju sofisticiran i negovan izgled koji je idealan za letnje svečane prilike. Kada je šminka u skladu sa tenom, frizurom i garderobom, rezultat je elegantan izgled koji odiše samopouzdanjem i prirodnom lepotom.

Autor: S.Paunović