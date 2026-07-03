Napravite domaću marmeladu za sunčanje: Bronzani ten od milion dolara i brzi rezultati

Poslednjih godina sve više ljudi pravi domaću marmeladu za sunčanje, preparat koji neguje kožu i pomaže da preplanuli ten izgleda ujednačenije i blistavije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakav proizvod ne pruža zaštitu od UV zračenja i da se koristi isključivo kao dodatak nezi kože, nikako kao zamena za kremu sa zaštitnim faktorom.

Šta je potrebno za pripremu?

Za domaću marmeladu za sunčanje biće vam potrebni:

100 ml maslinovog ulja

50 g kakao putera

30 ml ulja oraha

20 ml ulja šargarepe

10 ml kokosovog ulja

nekoliko kapi eteričnog ulja po želji (vanila, narandža, lavanda...)



čista staklena teglica sa poklopcem

Kako se priprema?

U posudi iznad pare otopite kakao puter zajedno sa maslinovim i kokosovim uljem. Kada dobijete potpuno ujednačenu smesu, sklonite je sa izvora toplote.

Zatim dodajte ulje oraha i ulje šargarepe, pa sve dobro promešajte. Po želji možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja kako biste dobili prijatan miris.

Gotovu smesu sipajte u čistu staklenu teglicu i ostavite da se potpuno ohladi. Kada se stegne, marmelada će biti spremna za upotrebu. Tokom toplijih dana biće mekša, dok će na nižim temperaturama imati čvršću teksturu.

Kako se pravilno koristi?

Pre odlaska na sunce nanesite tanak sloj marmelade na kožu i ravnomerno je razmažite.

Po potrebi, naročito nakon kupanja ili dužeg boravka napolju, možete je ponovo naneti kako biste održali kožu hidriranom i negovanom.

Važno upozorenje

Domaća marmelada za sunčanje ne štiti kožu od štetnog UV zračenja i ne može da zameni preparate sa zaštitnim faktorom.

Pre svakog izlaganja suncu preporučuje se nanošenje kreme sa SPF 30 ili SPF 50, posebno osobama sa svetlim i osetljivim tipom kože. Tek nakon toga, po želji, možete koristiti domaću marmeladu kao dodatnu negu za lepši izgled preplanulog tena.

Autor: S.M.