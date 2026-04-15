Analiza boja: Kako da otkriješ koje nijanse ti najbolje stoje i zašto je ovaj trend zaludeo svet!

Izvor: Pink.rs

Viralna analiza boja metoda pomaže ženama da pronađu savršene boje za svoj ten, kosu i oči — i potpuno menja način na koji kupujemo odeću

Ako ste u poslednje vreme na društvenim mrežama naišli na termine poput color analysis ili sezonski tipovi, niste jedini. Ovaj trend je eksplodirao na TikToku i Instagramu, a zasniva se na ideji da svaka osoba ima određenu paletu boja koja joj prirodno najbolje pristaje. Cilj nije samo estetika, već da lice izgleda svežije, ten ujednačenije, a celokupan izgled skladniji.

Suština ovog koncepta jeste u podeli na takozvane sezone — proleće, leto, jesen i zimu. Svaka sezona ima svoju specifičnu kombinaciju podtonova kože, boje kose i očiju, pa samim tim i paletu nijansi koja najbolje naglašava prirodnu lepotu. Na primer, nekome će savršeno stajati tople, zlatne i zemljane nijanse, dok će drugima više odgovarati hladne, ledene i kontrastne boje.

Ono što je ovaj trend učinilo posebno popularnim jeste činjenica da pomaže ljudima da izbegnu modne greške i impulzivne kupovine. Umesto da slepo prate trendove, sve više žena bira odeću koja radi za njih, odnosno ističe njihove prirodne crte lica. Na taj način garderoba postaje funkcionalnija, a stil prepoznatljiviji.

Zanimljivo je i to da se analiza boja sve češće radi i uz pomoć profesionalnih stilista, ali i putem online testova i aplikacija. Ljudi upoređuju fotografije, analiziraju kontraste i polako otkrivaju svoju idealnu paletu. Trend je posebno popularan među influenserima koji svoje transformacije rado dele na društvenim mrežama.

Iako nije pravilo koje se mora slepo pratiti, analiza boja mnogima pomaže da bolje razumeju svoj stil i da se u odeći osećaju sigurnije. Na kraju, moda i jeste tu da naglasi ličnost — a kada pronađemo boje koje nam prirodno leže, ceo izgled dobija potpuno novu dimenziju.

Autor: S.Paunović

Lifestyle

Farbanje jaja uz pomoć soli: Do jakih boja za par minuta - najbrža tehnika koja daje zapanjujući rezultat

Dom, Lepota i Moda

Boja 2026: Koje nijanse će dominirati modom, enterijerom i stilom

Dom, Lepota i Moda

Ovo je boja koja dominira ovog proleća – otkrivamo kako je nositi i kome najbolje stoji

Dom, Lepota i Moda

Najmodernija boja kose ovog proleća! Kombinacija smeđe i plave nijanse koja osvežava i podmlađuje (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Boja kose koju treba izbegavati u zrelim godinama - izgledaćete još starije

Lepota i Moda

Boja kose posle farbanja vam nije ispala kako ste želele? FRIZERI ne žele da vi znate OVE TRIKOVE...