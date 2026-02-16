Ovo je boja koja dominira ovog proleća – otkrivamo kako je nositi i kome najbolje stoji

Nežna, a upečatljiva – boja koja svima vraća osmeh i čini da se osećate sjajno

Ove sezone apsolutni hit je koralno narandžasta – nijansa koja spaja toplinu, energiju i prolećni optimizam. Nežno osvežava ten, čini da koža izgleda blistavije i daje osećaj vitalnosti, a u isto vreme nije prenapadna, što je čini savršenom za svakodnevne kombinacije, ali i posebne prilike.

Koralno narandžasta najbolje se kombinuje sa neutralnim tonovima poput bež, bele ili svetlo sive, ali jednako lepo izgleda i uz plavu, tirkiznu ili nežno roze boju, što omogućava da vaša kombinacija bude moderna i vizuelno zanimljiva. Haljina u ovoj boji sa belim ili bež aksesoarima, na primer, izgleda sveže i sofisticirano, dok detalji u jarkim kontrastnim tonovima mogu stajling učiniti odvažnim i originalnim.

Ono što je posebno lepo kod ove nijanse jeste da najlepše stoji ženama sa toplim podtonom kože, ali i svetlijim tonovima daje blistavost. Na licu naglašava zdrav izgled, a osmeh postaje još primetniji. Čak i mala torbica ili šal u koralnoj boji mogu osvežiti svaki outfit i učiniti da odmah privučete pažnju – na suptilan, elegantan način.

Trendovi dolaze i prolaze, ali koralno narandžasta ovog proleća nije samo moda – ona je poruka energije, samopouzdanja i optimizma. Bilo da je nosite od glave do pete ili samo kao detalj, sigurno ćete se osećati primećeno i sveže.

Autor: S.Paunović