Boja 2026: Koje nijanse će dominirati modom, enterijerom i stilom

Od smirenih tonova do vibrantnih eksplozija — 2026. donosi balans između minimalizma i spektakularnih boja koje će obeležiti trendove.

Svaka nova godina u modi donosi svoje “boje koje pričaju najviše”. Za 2026. godinu predviđa se paleta koja je šira i zanimljivija nego ikada — kombinujući smirene, sofisticirane nijanse i energične statement tonove.

1. Cloud Dancer — Pantone boja godinePantone je izabrao specijalan neutralni ton Cloud Dancer — mekanu, gotovo beskrajnu belu sa toplim i hladnim podtonovima. Simbolizuje mir, jasnoću i novi početak u svetu punom vizuelnog haosa. Radi se o boji koja može da se uklopi u svaki stil i sezonu bez napora.

2. Transformative Teal — modna osnovaTrend institucije poput WGSN i Coloro nazivaju Transformative Teal (duboka plavo-zelena) bojom 2026. u modnom svetu. Ova nijansa kombinuje mir i dubinu oceana sa svežinom prirode, evocirajući osećaj regeneracije, ravnoteže i modernog pristupa garderobi.

3. Smirene prirodne nijansePored neutralnog Cloud Dancer-a, zemljane i prirodne boje takođe će biti u fokusu — od zelenih tonova inspirisanih prirodom, preko amber žutog i tople oker palete, do bogatih tonova smeđe i maslinaste. Oni unose osećaj autentičnosti i stabilnosti, posebno u enterijeru, ali i u garderobi.

4. Vibrant i izražajne bojeSuprotno minimalističkim neutralima, 2026. donosi i vibrantne tonove za one koji vole da se izraze kroz modu i stil. To su nijanse poput electric fuchsia, bogatih plavih tonova (capri ili cerulean), kao i topli narandžasti i žuti akcenti koji vrište energiju i samopouzdanje.

5. Povratak individualnosti i osećaja za radostTrendovi boja 2026. ne favorizuju jednu sjajnu jedinicu — već pokazuju da se smirenost i intenzitet mogu nositi zajedno. Neutralni Cloud Dancer omogućava bazu za svaki stil, dok vibrantne nijanse donose prostor za individualnost, kreativnost i izražavanje ličnog ukusa.

U praksi, to znači da će od garderobe do enterijera, kombinacija mirnih tonova i odvažnih boja biti najbolji recept za moderan, ali i ličan stil u 2026. godini.

Autor: S.Paunović