Vrelo proleće i pakleno leto sa superćelijskim olujama! Meteorolog Ristić otkriva kako će izgledati 2026

Meteorolog Ivan Ristić otkriva da će 2026. godina doneti hladnu zimu, vrelo proleće i tropsko leto sa čak četiri toplotna talasa, od kojih se najjači očekuje u julu sa temperaturama do 42 stepena.

Zima u granicama normale

Januar i februar biće pravi zimski meseci sa minusom i snežnim padavinama. Proleće će početi promenljivo, uz smenu kiše, susnežice i snega, ali i toplijih dana. Već u martu očekuje se da temperature pređu 20 stepeni.

Proleće donosi nagle promene

April će biti bez snega u nižim predelima, ali na planinama snežni pokrivač može dostići i preko metar. Naglo topljenje snega u maju može izazvati rast vodostaja reka, pa se upozorava na oprez. Minimalne temperature u maju biće od 9 do 15 stepeni, a maksimalne između 20 i 25.

Prvi toplotni talas krajem juna

U trećoj dekadi juna očekuje se prvi toplotni talas sa temperaturama do 35 stepeni. Voda u Grčkoj i južnom Jadranu tada će se zagrejati na preko 20 stepeni, što će pogodovati turistima.

Pakleni jul i superćelijske oluje

Najtopliji talas očekuje se oko 24–25. jula, sa temperaturama do 42 stepena, dok će u Beogradu biti oko 41. Jul će obeležiti tropski dani i rizik od superćelijskih oluja, posebno u drugoj dekadi meseca.

Avgust – tropski i sparan

Avgust će biti pravi letnji mesec, sa dugotrajnim toplotnim talasima i temperaturama do 40 stepeni. More će se zagrejati na skoro 30 stepeni, što je jedan od kriterijuma za nastanak superćelijskih oluja.

Jesen i kraj godine

Septembar će doneti prodore hladnog vazduha sa Severnog ledenog mora, pa neće biti previše toplih dana. Prvi sneg očekuje se već u novembru, dok će decembar biti u granicama normale, uz povremena zahlađenja i padavine.

