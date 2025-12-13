Najtačniji indijski horoskop za 2026: Karma, promene i prilike koje se ne ponavljaju

Glavni astrološki uticaji – Saturn, Jupiter, Mars i Merkur Prema vedijskom, odnosno indijskom sistemu astrologije, 2026. godina donosi snažne karmičke pomake, duboke lične promene i sudbinske odluke koje će mnogima zauvek promeniti životni pravac.

Ovo nije godina slučajnosti – već period u kome se vraća ono što je započeto ranije, a nagrade i lekcije dolaze tačno tamo gde su zaslužene.

Saturn tokom cele godine insistira na disciplini, odgovornosti i strpljenju.

Jupiter donosi širenje, znanje i karmičke nagrade onima koji su spremni da rade na sebi.

Mars pokreće akciju i hrabre poteze.

Merkur utiče na komunikaciju, ugovore i važne odluke.

Opšti uticaji 2026. godine

Ovo je godina suočavanja sa istinom – o sebi, odnosima, poslu i životnim ciljevima. Ništa površno neće opstati. Sve što je građeno na pogrešnim temeljima biće poljuljano, dok ono što ima smisao dobija šansu da se učvrsti i raste.

Posao i novac: nagrađuje strpljive i dugoročne planove. Brza dobit i rizici nose gubitke, dok ulaganje u znanje donosi stabilan rast.

Ljubav i odnosi: maske padaju, istina izlazi na videlo. Veze koje prežive postaju dublje i stabilnije, a samci ulaze u sudbinske odnose.

Zdravlje: traži ravnotežu tela i uma. Umor i iscrpljenost su znak da je vreme za promenu navika.

Horoskop za 2026. po znacima

Ovan – godina ličnog buđenja, presecanja iscrpljujućih odnosa i hrabrih poteza u poslu.

Bik – stabilnost posle testova, finansijsko olakšanje u drugoj polovini godine, ljubav na prekretnici.

Blizanci – sudbinske odluke, uspeh kroz komunikaciju i obrazovanje, povratak osobe iz prošlosti.

Rak – porodica i dom u fokusu, finansije kroz strpljenje, emotivni rez ili dublje povezivanje.

Lav – godina moći i discipline, uspeh kroz rad, ljubav traži iskrenost.

Devica – pronalazak reda u haosu, karijera raste, ljubav postaje stabilnija.

Vaga – karma odnosa, testiranje veza, finansije kroz partnerstva, nova sudbinska ljubav.

Škorpija – transformacija bez povratka, posao iz korena menja pravac, ljubav strastvena i iskrena.

Strelac – nova vrata kroz putovanja i učenje, finansije kroz znanje, ljubav iz daljine.

Jarac – karmičke nagrade, stabilan rast posla i novca, u ljubavi pokazivanje emocija.

Vodolija – rušenje ograničenja, uspeh kroz kreativnost, ljubav snažna i nepredvidiva.

Ribe – duhovno sazrevanje, stabilizacija finansija, ljubav realnija i zdravija.

Autor: Dalibor Stankov