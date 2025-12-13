Najtačniji indijski horoskop za 2026: Karma, promene i prilike koje se ne ponavljaju

Glavni astrološki uticaji – Saturn, Jupiter, Mars i Merkur Prema vedijskom, odnosno indijskom sistemu astrologije, 2026. godina donosi snažne karmičke pomake, duboke lične promene i sudbinske odluke koje će mnogima zauvek promeniti životni pravac.
Ovo nije godina slučajnosti – već period u kome se vraća ono što je započeto ranije, a nagrade i lekcije dolaze tačno tamo gde su zaslužene.
Saturn tokom cele godine insistira na disciplini, odgovornosti i strpljenju.
Jupiter donosi širenje, znanje i karmičke nagrade onima koji su spremni da rade na sebi.
Mars pokreće akciju i hrabre poteze.
Merkur utiče na komunikaciju, ugovore i važne odluke.
Opšti uticaji 2026. godine
Ovo je godina suočavanja sa istinom – o sebi, odnosima, poslu i životnim ciljevima. Ništa površno neće opstati. Sve što je građeno na pogrešnim temeljima biće poljuljano, dok ono što ima smisao dobija šansu da se učvrsti i raste.
Posao i novac: nagrađuje strpljive i dugoročne planove. Brza dobit i rizici nose gubitke, dok ulaganje u znanje donosi stabilan rast.
Ljubav i odnosi: maske padaju, istina izlazi na videlo. Veze koje prežive postaju dublje i stabilnije, a samci ulaze u sudbinske odnose.
Zdravlje: traži ravnotežu tela i uma. Umor i iscrpljenost su znak da je vreme za promenu navika.
Horoskop za 2026. po znacima
Ovan – godina ličnog buđenja, presecanja iscrpljujućih odnosa i hrabrih poteza u poslu.
Bik – stabilnost posle testova, finansijsko olakšanje u drugoj polovini godine, ljubav na prekretnici.
Blizanci – sudbinske odluke, uspeh kroz komunikaciju i obrazovanje, povratak osobe iz prošlosti.
Rak – porodica i dom u fokusu, finansije kroz strpljenje, emotivni rez ili dublje povezivanje.
Lav – godina moći i discipline, uspeh kroz rad, ljubav traži iskrenost.
Devica – pronalazak reda u haosu, karijera raste, ljubav postaje stabilnija.
Vaga – karma odnosa, testiranje veza, finansije kroz partnerstva, nova sudbinska ljubav.
Škorpija – transformacija bez povratka, posao iz korena menja pravac, ljubav strastvena i iskrena.
Strelac – nova vrata kroz putovanja i učenje, finansije kroz znanje, ljubav iz daljine.
Jarac – karmičke nagrade, stabilan rast posla i novca, u ljubavi pokazivanje emocija.
Vodolija – rušenje ograničenja, uspeh kroz kreativnost, ljubav snažna i nepredvidiva.
Ribe – duhovno sazrevanje, stabilizacija finansija, ljubav realnija i zdravija.
Autor: Dalibor Stankov