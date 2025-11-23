Najtačniji godišnji horoskop za 2026: Ovnovima sudbinske promene, a ovom znaku se 26. aprila život menja preko noći

Nova 2026. godina predstavlja veliku prekretnicu za čovečanstvo, jer Saturn 14. februara menja znak i pravi konjukciju sa Neptunom u istom znaku (20. februar). Jupiter nakon 12 godina ulazi u Lava (30. jun), a Uran u Blizancima (26. april) ukazuje na revoluciju u komunikaciji u narednih sedam godina.

Saturn u prvom znaku Zodijaka u Ovnu, nakon 30 godina, simbolizuje novi početak, ali i veliku promenu u intervalu od 14. do 20. februara, jer ćemo imati i pomračenje Sunca u Vodoliji u istom mesecu (17. februar). Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi su znakovi koji će od 14. februara doživeti najveće promene u poslednjih 30 godina.

OVAN

Posao - U Novu 2026. godinu ulazite tako što zatvarate jedno životno poglavlje, ne samo na poslu, nego na svim poljima. Saturn i Neptun u vašem znaku od februara ukazuju na veliku prekretnicu u karijeri, tako da će mnogi Ovnovi doživeti najveće promene na poslu u poslednjih 30 godina. Moguća je potpuna promena profesionalnog usmerenja, ali i pozicije. Saturnov ulazak u vaš znak od 14. februara 2026. do aprila 2028. godine ukazuje na profesionalne promene, nove navike ali i propratne krize. Saturn će vas staviti na najveći test na poslu, pa ćete uvideti da sve ide sporije, a nagrade stižu kasnije. Pomračenje Sunca 17. februara u Vodoliji je samo još jedan pokazatelj da vaš život počinje da se menja. Solarna eklipsa u Vodoliji podrazumeva i rušenje očekivanja i suočavanje sa realnošću. U tom momentu imaćete utisak da ste izgubili oslonac u bitne ljude, kao i da samo na sebe možete da računate.

Saturn u svakom znaku uvek deluje po sistemu "nagrade i kazne", tako da će pojedini Ovnovi dobiti novu poslovnu šansu uz veću odgovornost, dok će drugi prolaziti kroz veliku poslovnu krizu. Ovnovi koji su mukotrpno radili poslednjih godina imaju šanse da napreduju u karijeri, dok će oni koji su bili lenji morati da ulažu duplo više truda. Retrogradni Merkur tokom februara, jula i oktobra doneće vam usporavanje poslovnih planova i period kada ne treba da potpisujete važna dokumenta.

Jupiter ulazi u Lava 30. juna, što ukazuje da će vam drugi deo 2026. godine biti kreativniji i imaćete više mogućnosti da ostvarite svoje snove. Vi ste jedan od znakova koji će u 2026. godini na najvećem životnom testu u poslednjih 30 godina. Saturnov boravak u vašem znaku do 2028. godine ukazuje na zrelost, ali i veći stepen odgovornosti na svim poljima.

Ljubav - Jupiter u Raku do 30. juna 2026. godine ukazuje da ćete se više baviti porodičnim odnosima, ali i pitanjem stana. Mnogi Ovnovi će se preseliti, kupiti novu nekretninu ili se na neki način proširiti kada je mesto stanovanja u pitanju. Dakle, u prvom delu godine ćete biti zatrpani porodičnim obavezama, ali je to ujedno i prilika da unapredite rodbinske odnose. Jupiter u Lavu od jula ukazuje na mogućnost za novu ljubav, tako da vam zvezde u drugom delu 2026. godine donose iznenađenje. Prolazak Saturna kroz vaš znak znači novi vid odgovornosti, ali ujedno i test za sve odnose koji su vam važni.

Dakle, pod uticajem sudbinskog Saturna, mnogi Ovnovi imaće krizu u braku, a uz sve to ćete biti opterećeni poslom. Pošto je Saturn najmudrija planeta, pojedini Ovnovi rešiće da prekinu odnos koji ih opterećuje godinama, dok će drugi upravo tada rešiti da stupe u brak i preuzmu veliku odgovornost. Ljudi će se pojavljivati u vašem životu kako bi promenili vaš pogled na ljubav. Saturn u vašem znaku može da vam donese poznantvo sa osobom koja će promeniti vašu sudbinu u ljubavi. To su odnosi u kojima se zahteva zrelost i odgovornost, tako da će mnogi Ovnovi preći na sledeći nivo kada je ljubav u pitanju. Ovnovi koji su u braku, pod uticajem Jupitera mogu da rade i na proširenju porodice.

Zdravlje - Saturn u vašem znaku do 2028. godine će aktivirati sve hronične bolesti i slabe tačke, tako da treba da pazite na glavu, ali i kostobolje.

BIK

Posao - Uran se poslednji put vratio u vaš znak da izazove "zemljotres" do 26. aprila 2026, kako da poslovnom, tako na privatnom planu. Odluke koje budete donosili do kraja aprila oblikovaće čitavu 2026. godinu. Meseci kao što su februar, mart, jun i oktobar nisu dobri za novac zbog uticaja retrogradnog Merkura. Iskoristite uticaj Jupitera iz Raka do kraja juna kako biste poslušali dobre savete i završili papirologiju. Jupiter u Raku može da znači i kupovinu novog automobila ili potpisivanje važnog dokumenta. Ulazak Saturna i Neptuna u Ovna od 14. februara ukazuje da ćete saznati mnoge tajne ali imati i skrivene neprijatelje. Pomračanje Sunca u Vodoliji 17. februara predstavlja prekretnicu u vašoj karijeri, ali i mogućnost promene posla u daljim mesecima. U najmanju ruku možete da prolazite kroz veliku krizu, kao i da smatrate da ne pripadate u firmi u kojoj radite.

Pluton u Vodoliji polako, ali sigurno, menja vašu profesiju ili okolnosti na radnom mestu, što znači da stari sistem rada morate da ostavite iza sebe. Poslovna partnerstva koja su godinama bila stabilna sada će biti pod znakom pitanja pod uticajem Plutona u Vodoliji. To će mnogim Bikovima pasti teško, jer niste znak koji voli promene.

Druga polovina 2026. godine ukazuje da ćete se više baviti pitanjem stana, pa će mnogi pripadnici vašeg znaka promeniti mesto življenja. Uran u Blizancima od 26 aprila 2026. godine ukazuje na mogućnost zarade novca kroz digitalne poslove ali i više korišćenje interneta i nove tehnologije na poslu. Svi Bikovi koji žele da pregovaraju o poslu, treba da iskoriste prvu polovinu 2026, jer ćete u drugom delu godine biti više okupirani porodičnim i stambenim pitanjima.

Ljubav - Pluton u Vodoliji donosi novu eru u svim vašim emotivnim odnosima. Institucija braka koju poznajete, polako, ali sigurno, menja svoju formu i počinje da liči da slobodniji odnos. To će vam teško pasti, ali ćete shvatiti da morate da menjate svoje stavove. Prva polovina 2026. godine je povoljnija za ostvarivanje novih poznanstva. Pošto ćemo u oktobru imati i retrogradnu Veneru, očekuje vas i povratak u prošlosti i pokušaj obnavljanja odnosa koji su vam nekada značili. Retrogradna Venera u oktorbu 2026. godine najviše će pogoditi vas i Vage, jer je vladajuća planeta, tako da pred kraj 2026. godine lako možete još jednom da obnovite staru romansu.

Što više budete težili garancijama i sigurnosti u ljubavi, to će vam odnosi delovati nestabilniji. Pluton u Vodoliji može da vam donese poznanstvo i to karmičko, sa osobom koja je uspešna u poslu, ali oslobođena bilo kakvih tradicionlnih vrednosti. Saturn i Neptun u Ovnu donose vam česte unutrašnje borbe, tako da ćete zapravo biti emotivno nestabilniji nego što želite da pokažete. Biće vam privlačne osobe koje su ostvarene u karijeri, ali i one koje su potpuno drugačijeg temperamenta nego vi. Bikovi koji su u braku moraće da prihvate da je partneru potrebno više slobode u odnosu i da ustaljeni obrasci u ljubavi moraju da se menjaju u narednim godinama.

Zdravlje - Do aprila treba da budete oprezni, jer su moguće neplanirane intervencije pod uticajem Urana.

BLIZANCI

Posao - Vi ste jedan od znakova kojima će 2026. godina doneti velike, ali pozitive promene. Iako tako trenutno ne izgleda, 26. april je datum koji donosi veliku prekretnicu za vas jer Uran ulazi u vaš znak gde će ostati oko sedam godina. Godina koja dolazi je puna iznenađenja pod uticajem Urana u vašem znaku, tako da će mnogi pripadnici vašeg znaka osetiti da su se oslobodili i povući potez koji će promeniti vaše profesionalno usmerenje. Uran u Blizancima, osim što donosi nagli preokret, odgovoran je i za velike promene na poslu, tako da je moguća iznenada promena posla, mesta življanja ali i emotivnog statusa.

Uran sam po sebi u vašem znaku donosi revoluciju u komunikaciji, tako da će vaš način razmišljanja ali i svakodnevna komunikacija biti drastično ubrzani. Uran će u vašem znaku od aprila boraviti skoro sedam godina, što će biti dovoljno vremena da sprovede sveobuhvatne promene. Iznenadna promene životnog kursa je sasvim izvestan sled događaja sa ovakvom planetarnom pozicijom, tako da će mnogi Blizanci menjati život "preko noći".

Jupiter do kraja juna poboljšaće vašu materijlnu situaciju, tako da ćete imati više novca nego ikada. Prva polovina godine je plodna za novac, dok će drugi deo 2026. godine biti rezervisan za nove pregovore, kupovinu automobila i završavanje važnih ugovora. Imaćete utisak da se stvari menjaju neverovatnom brzinom, a to će vam doneti oslobođenje od prošlosti i što se više usudite da menjate svoj život, Uran će vam doneti više mogućnosti. Pluton u Vodoliji i Uran u vašem znaku donose vam veliku poslovnu šansu, koja je vazana za interet, nove tehnologije ili veštačku inteligenciju. Pojedini pripadnici vašeg znaka će menjati grad ili državu radi bolje poslovne ponude. Svaki prostor u kojem budete boravili u narednih sedam godina biće vam na neki način "tesan" jer ćete imati ideje koje želite da sprovedete u delo.

Ljubav - Jupiter u Raku prvom delu 2026. godine je povoljan za Blizance koji rade sa partnerom. Svaki partnerski posao može da vam donese veliki novac. Takođe, ako ste slobodni, lako može da vas osvoji osoba koja zarađuje više od vas. Ulazak Jupitera u Lava Blizancima koji su slobodni od jula donosi susret u komšiluku ili kraćem putovanju. Jupiter u Lavu donosi vam nove kontakte i lako ostvarivanje poznanstva u drugom delu godine. Planetarna konstalacija koja podrazumeva Jupitera u Lavu, Urana u vašem znaku i Plutona u Vodoliji donosi vam neočekivana poznanstva koja mogu da vam promene život. Uran u vašem znaku ukazuje da ćete više biti aktivni na društvenim mrežama, jer će vam sve što je vezano za internet biti neodoljivo privlačno. Mnogi Blizanci će se upravo zaljubiti preko interneta ili preko aplikacije za upoznavanje.

Zdravlje - Osteljiv nervni sistem i pojačana nervoza pod uticajem Urana u vašem znaku. Preporuka je da ne doživljavate sve dramatično i više se opuštate.

RAK

Posao - Jupiter u vašem znaku do 30. juna 2026. godine čuva poslovnu poziciju i donosi napredak, ali i šanse koje se dobijaju jednom u 12 godina. Sigurno je da će vam prva polovina godine biti lakša zbog uticaja najsrećnije planete u Zodijaku, pa ćete sa lakoćom prevazilaziti prepreke. Saturnov ulazak u Ovna zajedno sa Neptunom 14. februara donose vam velike promene u karijeri, ali možda i zahtevniju poziciju koja može teže da vam padne, ali i da oblikuje vaše profesionalno usmerenje. Mnogi Rakovi treba da se spreme za velike promene u karijeri pod uticajem Saturna u Ovnu, ali i finansijski stabilniju godinu.

U periodu od 14. do 20. februara mogu da se dogode ključni događaji koji će odrediti vašu poslovnu sudbinu. Tada imamo Saturnov ulazak u Ovna, solarnu eklipsu u Vodoliji, kao i konjukciju Saturna i Neptuna u Ovnu. Ovakva planetarna pozicija nagoveštava novi početak i rušenje starog sistema rada na poslu. Jupiter od jula boravi u vašem polju finansija, što će usloviti veliki finansijski uspeh. Očekuje vas povećanje prihoda ali i prilika da se obogatite.

Pojedini Rakovi će doživeti veliki test na poslu, jer će imati utisak da njihova inicijativa ne donosi rezultate, a zapravo ćete morati da se naučite strpljenju, jer će Saturn odgalati realizaciju planova. Na neki način, ovo je suočavanje sa realnim mogućnostima u bilo kojoj profesiji, tako da ćete povremeno imati utisak da "nailazite na zid". Sigurno je da će vam Saturn doneti znatno veći pritisak na poslu, pa je veoma važno da se naučite strpljenju kada stvari ne budu išle onako kako želite.

Dokle god je Jupiter u vašem znaku (30. jun), imaćete podršku najsrećnije planete, pa vam ništa neće teško padati, ali ćete zato u drugom delu 2026. godine osetiti uticaj Saturnovog usporavanja i odgovornosti.

Ljubav - Mnogi Rakovi su pod uticajem Jupitera u njihovom znaku (od juna 2025) rešili da naprave korak napred u emotivnom odnosu. Drugi su već sreli osobu koja je baš po njihojvoj meri, dok će pojedini Rakovi planirati venčanje do kraja juna 2026. godine. Prva polovina godine je bolja za poznanstva i ljubav jer ćete biti pod uticajem Jupitera. Mnogi Rakovi će se odlučiti na proširenje porodice.

Nova 2026. godina donosi takođe i velike emotivne promene jer Saturn ulazi u Ovna, tako da će vaš partner biti više fokusiran na posao, a vama će to smetati. Mnogi Rakovi će imati poteškoće zbog posla, tako da treba da se trudite sa vi, a ni parter ne opterećujete jedno drugo sa poslovnim problemima.

Poslovna situacija će od 2026. godine znatno više uticati na vaš emotivni život nego što je to bio slučaj proteklih godina. Slobodni Rakovi će pod uticajem Saturna u Ovnu upoznati jednu ambicioznu osobu, koja je na poziciji jer će puno vremena provoditi na poslu. Dakle, prva polovina godine je lakša za ljubav, dok će u drugom delu biti više obaveza, odgovornosti ali i pritisaka.

Zdravlje - Pod uticajem Jupitera do jula 2026. godine treba da unapredite svoj način života, oslobodite se loših navika ali i pazite na višak kilograma jer ova planeta može da dovede do širenja.

Drugi deo najtačnijeg godišnjeg horoskopa za 2026. godinu očekuje vas u nedelju, 30. novembra.

Autor: A.A.