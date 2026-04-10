Farbanje jaja uz pomoć soli: Do jakih boja za par minuta - najbrža tehnika koja daje zapanjujući rezultat

Za brzo i efektno farbanje vaskršnjih jaja, metoda sa solju je jednostavno rešenje koje daje jake boje i zanimljive šare. Boja se brzo hvata za ljusku, a uz malo sušenja dobijaju se dekorativni efekti.

Ako ove godine želite da oduševite ukućane za Vaskrs, isprobajte tehniku farbanja jaja koja će doneti odlične rezultate.

Sve što vam je potrebno za ovu tehniku verovatno već imate kod kuće.

Sastojci:

- 1 šolja krupne kuhinjske soli



- 1 kašika jestive boje po izboru

- kuvana jaja

- kese za zamrzivač sa zatvaračem

Priprema:

U kesu sipajte so i dodajte boju, pa dobro izgnječite dok se ravnomerno ne oboji. Zatim ubacite kuvano jaje, zatvorite kesu i lagano ga kotrljajte kroz so dok ne dobije željenu nijansu.

Nakon toga jaje izvadite i ostavite da se osuši. So možete ostaviti na površini radi teksture ili je kratko isprati ako želite glađi izgled.

Zanimljivo je da boja ponekad prodre i blago oboji unutrašnjost, stvarajući mermerni efekat koji posebno lepo izgleda kada se jaja koriste za posluženje.

Autor: A.A.