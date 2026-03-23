Farbanje jaja u vinu ponovo je hit među domaćicama, nijansa je savršena a evo kako da vam ljuska ne pukne

Farbanje jaja u crnom vinu predstavlja prirodnu i efikasnu tehniku za dobijanje unikatnih vaskršnjih jaja sa svetlucavim kristalima i mermernim efektom.

Korišćenje vina za dekorisanje jaja predstavlja jednu od najstarijih ekoloških metoda kojom se postižu sofisticirane tamnoljubičaste i bordo nijanse. Ova tehnika, koja se oslanja isključivo na prirodne pigmente, ponovo postaje izuzetno popularna među domaćicama koje žele da izbegnu veštačke boje i vrate se tradiciji. Rezultat je unikatna ljuska koja blista prirodnim sjajem bez potrebe za dodatnim ukrasima.

Tajna ove metode leži u bogatoj boji crvenog vina i kristalima koji se tokom procesa talože na jajima, stvarajući svetlucavi efekat. Da bi boja bila što upečatljivija, preporučuje se korišćenje jaja sa svetlijom ljuskom (ili prethodno izbeljenih), koja su pre kuvanja dostigla sobnu temperaturu kako bi se smanjio rizik od pucanja.

Postupak je krajnje jednostavan. U odgovarajuću posudu sipajte dovoljno vina da jaja budu potpuno potopljena. Na svaki litar vina potrebno je dodati po jednu supenu kašiku šećera i soli. Dok šećer pomaže u fiksiranju sjajnih kristala, so deluje kao zaštita koja sprečava oštećenje ljuske tokom termičke obrade.

Sirova jaja pažljivo položite u hladno vino, a zatim posudu stavite na vatru srednje jačine. Od trenutka kada tečnost proključa, temperaturu treba smanjiti i kuvati jaja još desetak minuta.

Hlađenje i završna obrada bez hemije

Nakon kuvanja, ključno je ostaviti jaja u vinu dok se tečnost potpuno ne ohladi. Što duže budu stajala u vinu, krajnja nijansa će biti dublja, zasićenija i ravnomernija. Kada su potpuno hladna, izvadite ih i ostavite da se prirodno osuše na rešetki ili papirnom ubrusu. Veoma je važno da ih ne brišete krpom odmah nakon vađenja, kako ne biste narušili tek formirani sloj boje i kristala.

Ono što ovu metodu čini posebnom jeste nepredvidivost – svako jaje dobija specifičan mermerni izgled koji zavisi od sorte vina, količine taloga i vremena potapanja. Ukoliko želite dodatni visoki sjaj, nakon potpunog sušenja možete ih prebrisati vatom sa malo ulja. Na ovaj način dobijate elegantna, unikatna i potpuno prirodna vaskršnja jaja koja će biti ukras svake trpeze.

Autor: D.Bošković