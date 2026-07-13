AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Kultni italijanski brend C.P. Company stigao je u XYZ Fashion Store

Izvor: Pink.rs, Foto: Fashion Company ||

Jedan od najuticajnijih brendova u svetu sportske mode, C.P. Company, od sada je dostupan u XYZ Fashion Store radnji u Beogradu.

Osnovan 1971. godine od strane Massima Ostija, dizajnera koji je kasnije stekao nadimak „kum urban sportswear-a“, C.P.

Company već više od pet decenija pomera granice funkcionalnog dizajna kroz spoj inovacija i prepoznatljive estetike inspirisane vojnom, radnom i sportskom odećom.

Foto: Fashion Company

Brend je poznat po eksperimentalnom pristupu tkaninama i pionirskoj garment dyeing tehnici bojenja gotovog odevnog predmeta, koja svakom komadu daje jedinstven karakter.

Ljubitelji funkcionalnog dizajna i savremene mode imaće priliku da upoznaju Metropolis Series kolekciju, koja kroz inovativne materijale i tehnička rešenja istražuje odnos između pojedinca i modernog gradskog okruženja.

Foto: Fashion Company

Istražite ponudu brenda u XYZ Fashion Store radnji u šoping centru Galerija Beograd.

Autor: Pink.rs

#C.P. Company

#Massimo Osti

#XYZ Fashion Store

#brend

#dizajner

#trendovi

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Premium komadi na međusezonskom sniženju u XYZ Fashion Store-u

Dom, Lepota i Moda

XYZ Fashion Store sada dostupan i online – luksuz na dohvat ruke!

Dom, Lepota i Moda

Nova sezona, novi stil: počelo je međusezonsko sniženje u XYZ Fashion Store-u

Dom, Lepota i Moda

Sezonski popust u XYZ Fashion Store-u: premium komadi na sniženju -20%

Dom, Lepota i Moda

PROSLAVITE USKRS U STILU UZ 20 ODSTO POPUSTA U FASHION&FRIENDS I OSTALIM FASHION COMPANY RADNJAMA!

Dom, Lepota i Moda

Dodir luksuza na sniženju do 50 odsto - otkrijte najlepše letnje komade premium brendova u XYZ Fashion Store