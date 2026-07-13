Kultni italijanski brend C.P. Company stigao je u XYZ Fashion Store

Jedan od najuticajnijih brendova u svetu sportske mode, C.P. Company, od sada je dostupan u XYZ Fashion Store radnji u Beogradu.

Osnovan 1971. godine od strane Massima Ostija, dizajnera koji je kasnije stekao nadimak „kum urban sportswear-a“, C.P.

Company već više od pet decenija pomera granice funkcionalnog dizajna kroz spoj inovacija i prepoznatljive estetike inspirisane vojnom, radnom i sportskom odećom.

Brend je poznat po eksperimentalnom pristupu tkaninama i pionirskoj garment dyeing tehnici bojenja gotovog odevnog predmeta, koja svakom komadu daje jedinstven karakter.

Ljubitelji funkcionalnog dizajna i savremene mode imaće priliku da upoznaju Metropolis Series kolekciju, koja kroz inovativne materijale i tehnička rešenja istražuje odnos između pojedinca i modernog gradskog okruženja.

Istražite ponudu brenda u XYZ Fashion Store radnji u šoping centru Galerija Beograd.

Autor: Pink.rs