Kada bioskop diktira modne trendove: Filmovi zbog kojih su se ljudi oblačili potpuno drugačije!

Od male crne haljine do ružičaste groznice – pojedini filmski kostimi nisu ostali samo na velikom platnu, već su zauvek promenili način na koji se oblačimo.

Moda i film oduvek su bili neraskidivo povezani, ali postoje ostvarenja koja su uspela da pokrenu pravu modnu revoluciju. Kostimi koje su nosili filmski junaci često su postajali mnogo više od garderobe – pretvarali su se u globalne trendove koje su ljudi širom sveta želeli da kopiraju. Neki od tih komada ostali su aktuelni decenijama, dok su drugi doživeli spektakularan povratak zahvaljujući novim generacijama gledalaca.

Jedan od najpoznatijih primera jeste film "Doručak kod Tifanija" iz 1961. godine. Glumica Odri Hepbern pojavila se u elegantnoj crnoj haljini modne kuće Givenchy, uz bisernu ogrlicu i duge rukavice, stvarajući izgled koji je postao sinonim za bezvremensku eleganciju. Iako je mala crna haljina postojala i ranije, upravo je ovaj film učinio da postane nezaobilazan komad u ženskim ormarima širom sveta.

Tri decenije kasnije, film "Top Gun" pretvorio je pilotske jakne u jedan od najvećih modnih hitova osamdesetih godina. Nakon što se Tom Kruz pojavio u avijatičarskoj bomber jakni i naočarima u pilotskom stilu, prodaja ovih komada naglo je porasla. Ono što je nekada bila isključivo vojna oprema postalo je simbol samopouzdanja, avanturističkog duha i ležerne elegancije, a bomber jakne su i danas deo gotovo svake modne sezone.

Krajem devedesetih usledio je potpuno drugačiji modni talas zahvaljujući filmu "Matrix". Dugi crni kožni mantili, uske naočare i tamna garderoba postali su zaštitni znak čitave jedne generacije. Estetika inspirisana sajber svetom brzo je pronašla put do modnih pista, a mnogi luksuzni brendovi počeli su da predstavljaju kolekcije sa naglašenim futurističkim elementima. Uticaj ovog filma oseća se i danas kroz popularnost monohromatskih kombinacija i minimalističkog dizajna.

Najnoviji dokaz da film može promeniti modne navike stigao je 2023. godine sa ostvarenjem "Barbie". Svet je zahvatila takozvana "Barbiecore" groznica – ružičasta boja preplavila je modne piste, prodavnice i društvene mreže. Od odela i haljina do patika, torbi i modnih dodataka, ružičasta je ponovo postala jedna od najtraženijih nijansi. Film je pokazao da moda nije samo pitanje odeće, već i emocije, nostalgije i pop kulture koja može u rekordnom roku da utiče na stil miliona ljudi.

Istorija je više puta dokazala da bioskop ne menja samo način na koji gledamo svet, već i način na koji se oblačimo. Kada se dobar kostim spoji sa upečatljivim likom i uspešnom pričom, nastaje trend koji može da traje godinama, pa čak i decenijama. Upravo zato se kaže da neki filmovi nikada ne izlaze iz mode – jer njihovi kostimi nastavljaju da žive dugo nakon što se završe odjavne špice.

Autor: S.Paunović