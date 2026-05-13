MODA KOJA TRAJE SAMO 3 NEDELJE: Kako su viralni trendovi preuzeli stil i ubili klasiku

Ono što danas vidimo kao hit na ulici, već za nekoliko nedelja postaje staro — stručnjaci upozoravaju da brzina trendova menja način na koji kupujemo, oblačimo se i doživljavamo modu.

Moda je nekada imala jasno definisane sezone i komade koji su trajali godinama. Danas se pravila menjaju iz nedelje u nedelju, a sve češće se govori o takozvanim mikro-trendovima — stilovima koji postaju viralni, osvajaju društvene mreže i nestaju gotovo jednako brzo kako su se pojavili.

Ovaj fenomen najviše je povezan sa platformama na kojima se sadržaj širi neverovatnom brzinom, pa jedan komad odeće može postati globalni hit preko noći. Međutim, isto tako brzo dolazi i do zasićenja — ono što je juče bilo must have, već sledeće nedelje postaje prevaziđeno.

Stručnjaci iz modne industrije upozoravaju da ovakav ritam potrošnje stvara pritisak na kupce da stalno prate nove trendove, čak i kada im realno nisu potrebni. Odeća se kupuje impulsivno, često se nosi svega nekoliko puta, a zatim zamenjuje novim viralnim komadom.

Veliku ulogu u svemu ima i brza moda, koja omogućava da se trendovi sa interneta gotovo trenutno pojave u prodavnicama. To je dovelo do toga da garderoba više nije dugoročna investicija, već kratkoročni odgovor na ono što je trenutno popularno.

Zanimljivo je i to da se zbog konstantnog menjanja trendova gubi lični stil. Umesto prepoznatljivog modnog izraza, sve više ljudi prati ono što je trenutno in, što dovodi do toga da se stilovi brzo smenjuju, ali retko ostaju autentični.

Mikro-trendovi su potpuno promenili modnu industriju i način na koji razmišljamo o odeći. Iako donose zabavu i raznolikost, oni istovremeno brišu granicu između trajnog stila i trenutne popularnosti. U toj brzini, moda sve manje postaje lični izraz, a sve više refleks onoga što je trenutno viralno.

Autor: S.Paunović