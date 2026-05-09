OPASNIJE NEGO ŠTO MISLITE: Evo koliko zapravo traje sunđer za sudove i kada MORATE da ga bacite!

Izgleda bezazleno, ali može postati leglo bakterija – stručnjaci upozoravaju na jasne znakove za zamenu.

Sunđer za sudove je jedan od najčešće korišćenih predmeta u svakom domaćinstvu, ali i jedan od najprljavijih. Iako ga svakodnevno koristimo za čišćenje, retko razmišljamo o tome koliko dugo bi zapravo trebalo da traje. Istina je da sunđer ima ograničen rok trajanja, a njegovo predugo korišćenje može učiniti više štete nego koristi.

U proseku, sunđer bi trebalo menjati na svake jedne do dve nedelje. Razlog za to je što vlažna i topla sredina predstavlja idealno mesto za razvoj bakterija. Čak i kada ga redovno ispirete, mikroorganizmi se zadržavaju duboko u njegovoj strukturi i vremenom se samo umnožavaju.

Postoji nekoliko jasnih znakova da je vreme za zamenu. Neprijatan miris je prvi alarm – ako sunđer počne da vuče na vlagu ili ustajalo, to znači da su bakterije već preuzele primat. Takođe, ako se raspada, gubi oblik ili ostavlja tragove prljavštine umesto da ih uklanja, jasno je da više nije za upotrebu.

Iako postoje trikovi za produženje njegovog veka, poput potapanja u vrelu vodu ili kratkog zagrevanja u mikrotalasnoj, oni ne mogu u potpunosti eliminisati bakterije. Ove metode mogu pomoći privremeno, ali ne menjaju činjenicu da sunđer ima ograničen vek trajanja.

Najbolja praksa je jednostavna – redovna zamena i održavanje higijene. Takođe, dobro je imati više sunđera za različite namene (sudovi, radne površine, kupatilo), kako biste smanjili širenje bakterija. Na kraju, mali trošak za novi sunđer znači veliku razliku za zdravlje vašeg doma.

Autor: S.Paunović