Kuhinjski sunđer je pravo leglo bakterija: Evo koliko ga često treba menjati

Mnogi ga koriste predugo, a ne znaju da je kuhinjski sunđer leglo bakterija i da preduga upotreba može da bude veoma opasna po zdravlje.

Kuhinjski sunđer je jedan od najčešće korišćenih predmeta u kući, ali i jedan od najproblematičnijih kada je u pitanju higijena. Iako mnogi ljudi koriste isti sunđer nedeljama ili čak mesecima, stručnjaci upozoravaju da ga treba menjati mnogo češće.

Kuhinjski sunđer svakodnevno dolazi u kontakt sa ostacima hrane, vlagom, masnoćom i površinama koje lako prihvataju mikroorganizme. Njegova porozna struktura i stalna vlažnost stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija.

Naučnici su pre nekoliko godina upozorili da su korišćeni kuhinjski sunđeri prava mikrobiološka žarišta, sa veoma visokom gustinom bakterija i stotinama različitih vrsta mikroorganizama.

Koliko često treba menjati kuhinjski sunđer?

Najčešća preporuka stručnjaka je svake jedne do dve nedelje, u zavisnosti od toga koliko često kuvate i za šta koristite sunđer.

NSF, američka organizacija za javno zdravlje i bezbednost potrošačkih proizvoda, savetuje da se sunđeri menjaju otprilike svake dve nedelje ili češće po potrebi, a Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) naglašava da je važno kupovati nove sunđere što je češće moguće jer ih je teško efikasno čistiti.

Drugim rečima, ako vaš sunđer izgleda istrošeno, ima neprijatan miris, ostaje sluzav ili se mrvi, nema razloga da čekate idealan trenutak – vreme je za novi.

Zašto je redovna zamena toliko važna?

Sunđeri zadržavaju vlagu, a vlaga je pogodna za bakterije

Za razliku od nekih drugih kuhinjskih alata, sunđeri se sporo suše, a vlažna sredina je savršena za rast bakterija.

Studije pokazuju da patogeni mogu ostati u sunđerima danima ili čak duže, dok se teže razmnožavaju na alatima koji se brže suše. Uporedne studije četkica i sunđera pokazale su da se četke brže suše i generalno zadržavaju manje mikroorganizama od sunđera.

Ne čisti samo posuđe, već i širi prljavštinu

Mnogi ljudi koriste kuhinjske sunđere za sve: pranje posuđa, brisanje radnih površina, skupljanje prosutih tečnosti, pa čak i čišćenje sudopera.

Problem je što lako prenose mikroorganizme sa jedne površine na drugu. Ministarstvo poljoprivrede SAD posebno upozorava da sunđeri mogu biti izvor bakterija i potencijalne unakrsne kontaminacije ruku, kuhinjskih ploča i hrane.

Autor: Marija Radić