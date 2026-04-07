Modni identitet na mrežama: Da li se stvarno oblačimo za sebe ili za Instagram?

Filtrirani svet društvenih mreža menja način na koji vidimo i prikazujemo sopstveni stil – ponekad više za publiku nego za sebe.

U eri društvenih mreža, moda više nije samo lični izraz stila – ona je i način komunikacije sa svetom. Outfit postaje sadržaj, a garderoba instrument pažnje. Pitanje koje sve češće postavljaju psiholozi i influenseri je: da li se oblačimo kako bi izrazili sopstvenu ličnost ili da impresioniramo publiku? Razlika nije uvek očigledna, a posledice mogu biti značajne za naš osećaj autentičnosti.

Jedan od efekata digitalnog stila jeste pritisak da sve mora izgledati savršeno i fotogenično. Kombinacije koje biramo za Instagram često se razlikuju od onih koje stvarno nosimo u svakodnevnom životu. Odeća koju pokazujemo online postaje simbol identiteta koji želimo da drugi vide, a ne nužno odraz našeg stvarnog ukusa ili komfora. Taj jaz između realnog i virtuelnog može izazvati osećaj nesigurnosti i stalne potrebe za potvrdom.

Psiholozi ističu da ovakav obrazac može uticati i na donošenje odluka u stvarnom životu. Ljudi koji se previše oslanjaju na digitalnu validaciju često zanemaruju sopstveni komfor i praktičnost u korist estetskog efekta. Na primer, izbor obuće, materijala ili boja može zavisiti više od lajkova nego od lične udobnosti, što stvara napetost između identiteta koji pokazujemo i onoga što zaista jesmo.

Ipak, mreže mogu biti i prostor kreativnosti i eksperimentisanja. Digitalni stil omogućava da probamo kombinacije koje možda ne bismo u realnosti, otkrivamo nove brendove i inspirišemo se tuđim estetikama. Ključ je u balansu – da način na koji se oblačimo na mreži bude dodatak, a ne zamena za sopstveni, stvarni stil.

Modni identitet nije statičan. Digitalni svet može ga oblikovati, ali prava snaga dolazi iz svesnog izbora – kombinacije koje nas čine autentičnim, zadovoljnim i samouverenim, bilo da ih nosimo za sebe, prijatelje ili publiku. Moda je izraz, ali najlepši izraz je onaj koji istinski pripada vama.

Autor: S.Paunović