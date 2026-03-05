Savršen život na mrežama, a potpuno druga istina iza kamere: Istina o iluziji koja nam svakodnevno puni ekran

Filtrirani osmesi, izvajana tela i veze bez problema deluju kao norma – ali realnost je daleko složenija nego što izgleda na Instagramu

Društvene mreže stvorile su paralelni univerzum u kom su svi srećni, zaljubljeni, uspešni i besprekorno doterani. Skrolujemo kroz profile i gledamo savršene doručke, zategnuta tela, luksuzna putovanja i veze bez ijedne svađe. Platforme poput Facebooka Instagrama i TikToka postale su izlog života – ali izlog je pažljivo režiran, osvetljen i montiran.

Ono što retko vidimo jesu nesigurnosti, dugovi, terapije, suze posle objave srećne fotografije ili tenzije koje se gase čim se kamera uključi. Savršena tela često su rezultat filtera, dobrog ugla, aplikacija za obradu fotografija i profesionalnog osvetljenja. Iza prirodnog izgleda neretko stoje sati šminkanja i selekcije najboljeg kadra među njih pedeset.

Psiholozi upozoravaju da konstantno izlaganje idealizovanim sadržajima menja percepciju realnosti. Počinjemo da merimo sopstveni život tuđim najlepšim trenucima. Upoređujemo svoju svakodnevicu – sa tuđim vrhuncima. A to je trka koja unapred vodi u nezadovoljstvo.

Posebno su pogođeni mladi, koji tek formiraju sliku o sebi. Standardi lepote postaju nerealni, a osećaj „nisam dovoljno dobar“ sve češći. Paradoks je u tome što i oni koji objavljuju savršene fotografije često osećaju isti pritisak da održe iluziju besprekornosti.

Istina je jednostavna – stvarni život ima bore, loše dane, nesigurnosti i neuspehe. I baš u tome je njegova lepota. Društvene mreže prikazuju kadar, ali ne i celu priču. A prava vrednost nije u savršenom feed-u, već u autentičnosti koju nijedan filter ne može da napravi.

Autor: S.Paunović