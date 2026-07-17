Da li police za TV izlaze iz mode ili se samo menjaju navike u uređenju dnevne sobe?

Police za TV zapravo nikada nisu izašle iz mode, već se vremenom menjao način uređenja dnevne sobe. Najpre su to bili veliki regali koji su se prostirali duž celog zida, ali su bili nepraktični zbog toga što su zauzimali mnogo mesta.

Dnevne sobe se i danas uređuju oko TV zone, ali se više vodi računa o tome da u sobi ostane dovoljno prostora za druge elemente i, najvažnije, za kretanje. U međuvremenu su se promenile i struktura i veličina stanova i upotreba prostora, pa se samim tim promenila i funkcija TV polica.

Od velikih regala do nižih TV elemenata

Većina nas se seća koliko su nekada bili popularni veliki regali. Imalo ih je skoro svako domaćinstvo. U njima su se, pored TV-a, držali “metri” knjiga, porodične fotografije, razni ukrasi i dekoracije, porcelanske figurice i servisi za ručavanje ili čaj na otvorenim delovima, a u zatvorenim zimska odeća, dokumenta, fascikle, posteljina i ostale stvari koje je trebalo da budu sakrivene od očiju gostiju.

Razvoj TV komoda išao je u smeru minimalizma. Umesto velikih regala danas se prodaju i kupuju niže drvene police za TV, otvorene ili zatvorene, da bi zid iza delovao rasterećenije. Mnogo se više vodi računa o načinu odlaganja u domaćinstvu, a za to postoji više rešenja nego ranije, pa su sve stvari koje su ranije “pripadale” velikom regalu raspoređene po drugim prostorijama (u ormarima u spavaćoj sobi, komodama u trpezariji i hodniku, kupatilskim ormarima i sl.).

Da li je popularni minimalizam pravo rešenje?

Minimalistički elementi, konkretno TV komode (ili TV police, kako vam draže), dobili su na popularnosti zbog toga što su manje, jednostavnije, ne zatvaraju čitavu dnevnu sobu i jedan ceo zid i lepše se uklapaju u moderne stambene jedinice koje teže svedenosti.

Ipak, ne može se reći da su takve police u svakom slučaju i za svakoga praktične. Dobre su za one ukućane koji ne žele mnogo stvari u svojoj dnevnoj sobi, ali ne i za porodična domaćinstva kojima znači svaki centimetar prostora za odlaganje, stanove bez ostave i garsonjere.U većini slučajeva one mogu da funkcionišu i u takvim celinama, ali je onda potrebno nadomestiti prostor za odlaganje na drugim mestima, odnosno drugim prostorijama. Tu je praktično rešenje vertikalno odlaganje tj. korišćenje zidova umesto poda.

Zbog čega su ponovo popularne vitrine, komode i zatvoreni sistemi?

Ovi komadi postaju popularniji, ali ne vraćaju se u svom starom obliku, u formi starih glomaznih regala. Više su posledica potrebe za uspostavljanjem reda i urednosti i dobijanjem dodatnih funkcionalnosti. Sve je popularnije da se ovaj nameštaj izradjuje po meri,gde se daje mogucnost izbora boja 0 vrste materijala a i samog izgleda.

U elementima poput vitrina, komoda i zatvorenih sistema za dnevnu sobu (visećih ormarića, delimično zatvorenih vitrina i modularnih elemenata) mogu se “sakriti” sve stvari koje ne moraju nužno da budu nadohvat ruke: kablovi, daljinski, knjige i fascikle, dečje igračke, čaše i servisi, ćebad, posteljina i digitalni uređaji.

Sve više se viđa kombinacija jednostavnije TV komode, vitrine i nekoliko zatvorenih ili otvorenih elemenata (poput polica). Takav raspored omogućava da se stvari raspodele u više sekcija, da se otkrije ili sakrije ono što je potrebno.

Topliji enterijer: drvo, prirodni materijali i tapacirani nameštaj

Danas su veoma popularne TV komode i vitrine od drveta i prirodnih materijala (hrastovine, orahovine, bukovine ili jasena) koje se kombinuju sa tapaciranim nameštajem. I jedno i drugo unosi toplinu u dnevnu sobu, a veoma dobro izgleda u kombinaciji sa neutralnim zidovima (u bež, beloj boji ili svetlije zelenoj nijansi) i svedenim dekoracijama.

Uz dnevnu zonu može dobro da se uklopi tapacirani nameštaj (trosed, dvosed i fotelja) koji će “omekšati” hladnoću minimalističkog stila. I drveni i tapacirani elementi su jednostavni i mogu da funkcionišu zajedno, a uz to ostavljaju prostor u dnevnoj sobi, za razliku od velikih regala.

Kombinacija drvenih elemenata sa tapaciranim nameštajem ostavlja prostor za dekor od prirodnih materijala - lanenih zavesa, pamučnih jastuka, vunenih tepiha, keramičkih vaza, pletenih korpi i detalja od ratana. Sa ovim završnim detaljima dnevna soba će postati još prijatnija.

TV zona u drugačijem obliku

Police za TV ne izlaze iz mode. Njihov oblik, funkcija i veličina se samo menjaju u skladu sa potrebama, trendovima i načinima korišćenja dnevne zone. One više ne čine deo velikog regala, već su zasebni elementi koji se lakše kombinuju. Ta fleksibilnost najviše znači u malim stanovima u kojima su mogućnosti za uređenje ograničene.

Šta bi bio dobar izbor? Dobar izbor spaja: mesto za TV, prostor za odlaganje, rasterećen zid, uz usklađenost sa drugim nameštajem. Iz tog razloga kupci se opredeljuju za modularni nameštaj za dnevnu sobu, a na to “dodaju” tapacirane sedeće elemente koji utopljavaju prostor.

Autor: S.M.