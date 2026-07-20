Zbog ove greške na frižideru stalno bacate novac: Mnogi je nikada ne proveravaju

Frižider radi 24 sata dnevno i pojede najveći deo struje u stanu, a najčešći krivac za veći račun nije motor ni godine aparata, već guma na frižideru koju gotovo niko ne proverava.

Ustanite sada i uzmite jednu novčanicu iz novčanika. Za pet sekundi ćete videti tačno gde vam beže pare.

Test novčanicom koji odmah otkriva propalu gumu

Otvorite vrata i stavite novčanicu dopola unutra, tako da polovina viri napolje. Zatvorite vrata preko nje i pokušajte da je izvučete. Ako novčanica sklizne bez ikakvog otpora, zaptivna guma frižidera je izgubila stisak. Ponovite test na više mesta, posebno u donjem uglu vrata, jer tu guma prva popusti.

Gde nema otpora, tu ulazi topao vazduh iz kuhinje. Kompresor tada radi bez prestanka da bi vratio temperaturu na predviđenih 4 stepena, brojčanik na strujomeru se vrti dvaput brže, a hrana u fioci se kvari za dan-dva umesto za nedelju. To je greška zbog koje bacate novac svaki mesec, a nikad je ne primetite.

Zašto propala guma na vratima frižidera diže račun

Zamislite prozor koji zimi ne dihtuje. Radijator greje, a toplota beži napolje. Isto se dešava naopako u frižideru leti, kad je u kuhinji preko 28 stepeni. Kroz omekšalu gumu neprestano curi topao vazduh, pa aparat troši više struje da bi zadržao hladnoću u kutiji.

Najveći problem nije starost frižidera. Problem je što se guma polako uništava, milimetar po milimetar, i ne vidite trenutak kad je prestala da dihtuje. Zato jednom probate test novčanicom, i sve postane jasno.

Kako da popravite gumu za 0 dinara

Ne zovite majstora i ne kupujte nov aparat pre nego što probate tri stvari koje imate kod kuće. Većina vas reši problem za pola sata, bez kupovine ičega novog.

Operite gumu toplom vodom i sapunicom. U naborima se skupe mrvice i masnoća, pa guma fizički ne može da prione uz metal. Obično čišćenje često vrati stisak.

Zagrejte iskrivljen deo fenom za kosu na par minuta. Topao vazduh omekša gumu, pa je prstima lagano raširite da ponovo nalegne uz ivicu vrata.

Premažite čistu gumu tankim slojem glicerina ili vazelina. To čuva elastičnost da ne ispuca i produžava joj vek.

Posle svakog koraka ponovo uradite test novčanicom. Ako guma sada čvrsto drži papir i morate malo da povučete da ga izvučete, popravili ste stvar. Ako i dalje klizi kao po ledu, guma je puna sitnih pukotina i vreme je za novu, koja košta znatno manje od meseci naduvanog računa.

Pravilo od 5 sekundi za proveru frižidera

Ovaj jednostavan test novčanicom radite dvaput godišnje – idealno u julu kada kuhinja gori od vrućine i u decembru pre prazničnih kulinarskih maratona. Ako papir sklizne bez ikakvog otpora, stvar je jasna – guma na frižideru je propala, a vaš uređaj bespotrebno troši višak struje i direktno vam prazni novčanik.

Nemojte da čekate sledeći račun. Ustanite odmah, uzmite jednu novčanicu i testirajte svoj frižider ovog trenutka.

Autor: Marija Radić