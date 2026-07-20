Da li i vi grešite kad koristite klimu?! Zbog ovoga račun za struju raste, a uređaj se brže kvari

Kada temperature pređu 35 stepeni, klima postaje spas bez kojeg mnogi ne mogu da zamisle dan. Međutim, upravo tada mnogi prave greške sa klimom koje kasnije skupo plaćaju – kroz veći račun za struju i kvarove koji se pojavljuju baš kada je uređaj najpotrebniji.

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko loših navika može ozbiljno da optereti klimu i skrati joj vek trajanja.

Dobra vest je da se ove greške lako ispravljaju.

Ovo su najčešće greške sa klimom koje vam povećavaju troškove

1. Prljavi filteri teraju klimu da radi duplo više

Jedna od najčešćih grešaka jeste zaboravljanje na čišćenje filtera.

Kada se na njima nakupi prašina, vazduh teže prolazi kroz uređaj. Klima tada mora da radi jače i duže kako bi postigla istu temperaturu, a posledica je veća potrošnja struje.

Osim većeg računa, prljavi filteri dodatno opterećuju motor i mogu dovesti do ozbiljnijih kvarova.

Dovoljno je da ih redovno operete i osušite kako bi uređaj radio efikasnije.

2. Najniža temperatura nije najbolje rešenje

Mnogi čim uđu u zagrejan stan odmah spuste klimu na 18 stepeni, misleći da će se prostor brže rashladiti.

Međutim, klima neće hladiti brže, već će samo duže raditi pod maksimalnim opterećenjem.

Idealna razlika između spoljne i unutrašnje temperature uglavnom ne bi trebalo da bude prevelika. Preveliki temperaturni šok nije dobar ni za telo ni za uređaj.

3. Stalno menjanje temperature pravi dodatni problem

Još jedna od čestih grešaka sa klimom jeste stalno menjanje podešavanja.

Ako na svakih nekoliko minuta pojačavate i smanjujete temperaturu, uređaj se češće uključuje i isključuje, što dodatno troši energiju.

Bolje je da podesite prijatnu temperaturu, najčešće oko 24 ili 25 stepeni, i pustite klimu da održava uslove u prostoriji.

4. Otvoren prozor dok klima radi poništava sve

Koliko god delovalo bezazleno, otvoren prozor dok klima radi jedan je od najvećih neprijatelja hlađenja.

Topao vazduh stalno ulazi unutra, pa uređaj pokušava da ohladi prostor koji se neprestano ponovo zagreva.

Pre uključivanja klime zatvorite prozore, spustite roletne i uklonite dodatne izvore toplote kako bi uređaj radio lakše.

Male promene koje čuvaju klimu i novčanik

Najveće greške sa klimom uglavnom nastaju iz navike, a ne iz neznanja. Nekoliko jednostavnih promena može vam pomoći da uređaj traje duže i da račun za struju bude manji.

Redovno čišćenje filtera, normalna temperatura i zatvoren prostor dok klima radi mogu napraviti veliku razliku.

Umesto da svake godine brinete kada će klima otkazati usred najvećih vrućina, bolje je da joj pružite pravilne uslove za rad.

Malo pažnje sada može vas sačuvati velikih troškova kasnije.

Autor: Marija Radić