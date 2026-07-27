Stan vam miriše na buđ, a nije krivo kupatilo: Jednu stvar držite u hodniku, a pravi je izvor smrada

Osećate jak miris buđi u stanu, a kupatilo ste izribali do sjaja? Krivac skoro nikad nije pločica ni fuga. U devet od deset stanova problem se krije u hodniku, tačno ispod vaših jakni.

Cipelarnik: Mala fabrika vlage i buđi

Zatvorena kutija bez ventilacije radi kao mala vlažna komora. Iverica upija miris i vraća ga danima. Jedna zaboravljena mokra patika zarazi ceo ormar za nekoliko dana. Stanovi su ovde na najgorem udaru jer im hodnik graniči sa spoljnim zidom gde se zimi hvata kondenzacija.

Nije reč o prljavštini. Vaš stan je čist. Problem je zarobljen vazduh koji nema kuda da izađe.

Kako se rešiti mirisa buđi za tri minuta

Otvorite cipelarnik širom i ostavite ga tako preko noći. Izvadite svu obuću i opipajte đon, ako je vlažan, tu je vaš krivac.

Ubacite dve kesice silika gela ili običnu činijicu sode bikarbone na dno. Soda upija vonj bolje od svih sprejova iz prodavnice, a košta manje od 100 dinara.

Ostavite vrata ormara odškrinuta bar sat vremena dnevno

Mokru obuću sušite van cipelarnika, nikad unutra

Jedna činijica sode bikarbone menja se na svakih mesec dana

Novine na dnu ormara upijaju vlagu i lako se bacaju

Šta sa jaknama koje smrde na podrum?

Vlažnu jaknu nikad ne vraćajte u zatvoren plakar. Okačite je preko stolice dok se sasvim ne osuši. Jednom mesečno provetrite ceo garderober u hodniku, makar na pola sata dok kuvate ručak.

Taj kratak protok vazduha razbije ustajalost pre nego što se pretvori u smrad u hodniku koji se oseti čim uđete.

Sprejevi su čisto bacanje para

Osveživači vazduha prekriju vonj na dva sata, a onda se sve vrati gore nego pre. Miris vlage nastaje od vode zarobljene u materijalu, i dok nju ne izvučete, prskanje je bacanje para. Suva soda i otvoren vazduh reše miris buđi u stanu iz korena, bez trošenja.

Autor: Marija Radić