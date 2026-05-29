KUPATILO KOJE BLISTA KAO IZ HOTELA: Trikovi uz koje ćete očistiti svaku površinu bez mnogo muke

Vodeni kamenac, sapunica i neprijatan miris više neće biti problem — uz nekoliko jednostavnih koraka kupatilo može izgledati besprekorno čisto.

Kupatilo je jedna od prostorija koja se najbrže prlja, ali i prostor u kojem se čistoća najviše primećuje. Upravo zato mnogi traže efikasne načine da ga očiste tako da izgleda uredno, sveže i gotovo novо. Dobra vest je da za to nisu potrebna skupa sredstva, već malo organizacije i pravi redosled čišćenja.

Prvi korak je uklanjanje kamenca i naslaga sa slavina, tuš kabine i pločica. Najčešće se koriste blaga kisela sredstva poput sirćeta ili limunske kiseline, jer efikasno rastvaraju kamenac i vraćaju sjaj metalnim površinama. Ključno je da se sredstvo ostavi nekoliko minuta da deluje pre ispiranja, kako bi efekat bio potpun.

Nakon toga dolazi čišćenje sanitarija — WC šolje, lavaboa i kade. Stručnjaci savetuju da se uvek krene od najčistijih delova ka najprljavijim, kako se ne bi širile bakterije. Posebna pažnja treba da se obrati na spojeve i ivice, gde se najčešće zadržava prljavština.

Ogledala i staklene površine daju završni utisak čistoće, pa ih je važno očistiti bez tragova i mrlja. Za to se najčešće koristi mešavina vode i alkohola ili specijalna sredstva za staklo, uz brisanje mikrofiber krpom koja sprečava razmazivanje.

Ne treba zaboraviti ni pod i ventilaciju, jer upravo tu nastaju neprijatni mirisi. Redovno usisavanje i pranje poda, kao i povremeno čišćenje ventilacionih rešetki, pomažu da kupatilo ostane sveže duže vreme. Na kraju, mali detalji poput uredno složenih peškira i diskretnih mirisnih osveživača daju onaj finalni utisak čistoće i urednosti.

Autor: S.Paunovoć