TRIKOVI KOJE DOMAĆICE KRIJU GODINAMA: Tri najbolja saveta da vam prozori zablistaju bez mrlja!

Ako vam se čini da posle svakog pranja prozora ostanu tragovi i linije koje kvare utisak, niste jedini. Ipak, postoje jednostavni trikovi uz koje staklo može da bude savršeno čisto – bez puno truda i skupih sredstava.

Pranje prozora mnogima je jedan od najdosadnijih kućnih poslova, ali rezultat može biti potpuno drugačiji ako se primene pravi trikovi. Umesto da stalno brišete iste mrlje, dovoljno je promeniti nekoliko navika. Stručnjaci za održavanje doma tvrde da tri jednostavna saveta mogu napraviti ogromnu razliku i učiniti da prozori zablistaju kao novi.

Prvi savet je da prozore nikada ne perete po jakom suncu. Kada sunce direktno udara u staklo, voda i sredstvo za čišćenje suše se prebrzo i ostavljaju tragove. Najbolje vreme za ovaj posao je rano jutro ili kasno popodne, kada je temperatura niža i staklo se sporije suši.

Drugi trik je korišćenje jednostavne mešavine vode i sirćeta. Ovo staro domaćinsko rešenje često je efikasnije od mnogih kupovnih sredstava. Dovoljno je da u mlaku vodu dodate malo alkoholnog sirćeta, poprskate staklo i prebrišete ga mekanom krpom ili gumom za prozore. Sirće razgrađuje masnoću i uklanja tragove kamenca, pa staklo ostaje kristalno čisto.

Treći savet odnosi se na način brisanja. Umesto običnih krpa koje ostavljaju dlačice, mnogo bolji izbor su mikrofiber krpe ili čak stari novinski papir. Oni upijaju vlagu i poliraju staklo, pa na prozorima gotovo da nema tragova.

Kada se ova tri jednostavna pravila primene zajedno, razlika je odmah vidljiva. Prozori deluju svetlije, prostorija dobija više prirodnog svetla, a ceo dom izgleda urednije. Ponekad su upravo najjednostavniji trikovi oni koji daju najbolje rezultate.

Autor: S.Paunović