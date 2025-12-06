Nema više suza! Evo trikova kako da isečete crni luk za 1 minut bez peckanja i neprijatnog mirisa

Sečenje crnog luka jedna je od najvećih kuhinjskih muka – oči počnu da peku, suze kreću nezaustavljivo, a priprema obroka postaje prava patnja. Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu da spreče ovu neprijatnost i olakšaju vam kuvanje.
Tri klasična rešenja:
- Poprskajte dasku i nož limunovim sokom – blaga kiselina neutrališe deo isparenja koja iritiraju oči.
- Spremite luk unapred – u zamrzivač na 15 minuta – hlađenje usporava oslobađanje enzima koji izazivaju suzenje.
- Potopite očišćen luk u vodu – nakon 15 minuta u hladnoj vodi smanjuje se koncentracija iritirajućih materija.
Najpopularniji trik sa društvenih mreža: Jedna korisnica Tvitera otkrila je rešenje koje je oduševilo mnoge – običan mokri papirni ubrus postavljen na dasku za sečenje. Vlaga iz ubrusa privlači hemijsku supstancu iz luka, koja bi inače krenula ka očima. Rezultat: nema peckanja, nema suza!
Ako ste mislili da je nemoguće iseći luk bez neprijatnosti, probajte neki od ovih trikova – možda ćete prvi put moći da pripremate ručak bez nerviranja i suza.
Autor: Dalibor Stankov