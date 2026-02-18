Sneg, proleće, pa opet sneg: Ako ste sluđeni, niste jedini - evo kako današnji dan 'udara' na organizam

Ako vam se čini da je februar odlučio da nas testira - niste daleko od istine.

15. februara vejao je sneg.

16. februara skoro proleće.

17. februara ponovo pahulje.

A 18. februar donosi topliji dan - maksimalnih 9 stepeni, ali uz jak vetar i sumornu atmosferu.

Telo ne voli nagle promene. A ovih dana ih ima previše.

Bioprognoza za sredu 18. februar

Dan će biti topliji u odnosu na prethodne, ali uz umeren do pojačan vetar zapadno-severozapadnog pravca sa udarima do 46 km/h.

Jutro hladno - oko 1 stepen, uz osećaj temperature oko -1.

Tokom dana do 9 stepeni, ali RealFeel oko 7.

Oblačnost oko 60%, bez značajnih padavina.

UV indeks nizak - 2 (dobar).

Iako se čini stabilnije, organizam će i dalje osećati posledice prethodnih oscilacija.

A kako ove nagle promene utiču na organizam?

Pad energije i umor

Nagla smena snega i toplijeg vazduha dovodi do promena atmosferskog pritiska. Organizam pokušava da se prilagodi, što troši dodatnu energiju.

Mnogi će 18. februara osećati bezvoljnost, pospanost, pad koncentracije i glavobolju.

Sumoran dan dodatno utiče na raspoloženje jer manjak svetlosti smanjuje lučenje serotonina.

Ko je najosetljiviji

Hronični bolesnici

Osobe sa visokim krvnim pritiskom, srčanim problemima, reumatskim tegobama i migrenama mogu osetiti pojačane simptome.Vetar i promene temperature često izazivaju bolove u zglobovima i glavobolje.

Stariji građani

Kod starijih osoba ove oscilacije mogu izazvati nestabilan krvni pritisak, vrtoglavicu, osećaj slabosti i poremećaj sna.

Preporučuje se sporiji tempo aktivnosti i izbegavanje naglih izlazaka iz toplog u hladan prostor.

Mladi i radno aktivni

Mlađe osobe neće imati fizičke tegobe u istoj meri, ali će primetiti razdražljivost, pad fokusa, manjak motivacije i mentalni umor.

Kombinacija vetra i sumornog dana može pojačati osećaj unutrašnjeg nemira.

Vetar - skriveni okidač nervoze

Udari vetra do 46 km/h mogu izazvati pojačanu napetost, nesanicu, glavobolju i osećaj „teške glave“.

Vetar utiče na nervni sistem više nego što mislimo. Mnogi ljudi upravo tokom vetrovitih dana prijavljuju povećanu razdražljivost.

Kako da pomognete sebi 18. februara?

Povećajte unos tečnosti - organizam se lakše prilagođava.

Izbegavajte nagle promene temperature.

Prošetajte makar 20 minuta - čak i kada je oblačno.

Smanjite unos kofeina ako imate glavobolju.

Spavajte bar 7-8 sati.

Ako imate hronične tegobe - redovno uzimajte terapiju i izbegavajte napor.

Topliji dan ne znači da je telo spremno na naglu aktivnost.

Psihološki efekat vremenskog rolerkostera

Kada vreme oscilira, mozak ne dobija jasan signal da li je zima ili proleće. Ta konfuzija utiče i na unutrašnji ritam.

Rezultat je osećaj dezorijentacije, emotivna nestabilnost i promenljivo raspoloženje.

Zato je važno da se 18. februara oslonite na rutinu - organizam voli predvidljivost.

Dobra vest

Padavina gotovo da nema. UV indeks je nizak. Temperature su u porastu.

Najveći talas šoka je prošao prethodnih dana.

Sreda donosi postepeno smirivanje vremenskog haosa - ali telu će trebati još dan-dva da uhvati ritam.

Autor: Marija Radić