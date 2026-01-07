NAPOLJU SAMO SIPA LI SIPA... ŠTA ZNAČI AKO SNEG OKUJE NA BOŽIĆ? U ovo veruju naši stari!

Prema starim narodnim verovanjima, vreme na dan Božića ima posebnu simboliku i smatra se ne samo meteorološkom pojavom, već i znakom koji može da „najavi“ kakva nas godina očekuje.



Ako je Božić hladan i prekriven snegom, u narodu se veruje da nas očekuje godina puna plodova i obilja. Sneg simbolizuje čistoću, odmor zemlje i dobru žetvu, pa mnogi misle da to ukazuje na rodnu godinu.



S druge strane, ako je Božić topao i sunčan bez snega, takvo vreme se često tumači kao znak da će godina biti manje plodna ili suša, jer nema „prirodnog odmora“ zemlje pod snežnim pokrivačem. Veruje se i da kišovit Božić donosi kišnu godinu, dok vetar ili magla mogu ukazivati na nestabilne vremenske prilike u narednim mesecima.

Ova verovanja potiču iz tradicije naših predaka koji su na osnovu vremena na praznikima pokušavali da predvide kakav će rod ili vreme biti tokom godine i tako se pripremali za radove na polju i druge obaveze. Naravno, ova tumačenja nisu naučno zasnovana, ali i danas se među mnogima prenose kao lepo predanje koje povezuje prirodu, veru i životne cikluse.

Autor: D.Bošković