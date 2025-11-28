SNEG I U NIŽIM PREDELIMA: Temperatura tek koji stepen iznad NULE sneg stiže i u niže predele

U Srbiji u petak nas očekuje slično vreme kao juče, samo hladnije, oblačno i dakle veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, dok se formiranje pokrivača ponegde očekuje i u nižim predelima, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije.

Na severu Vojvodine biće suvo.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u petak oblačno i veoma hladno sa kiđom, susnežicom i snegom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Temperatura tokom većeg dela dana oko 1°C.

Autor: S.M.