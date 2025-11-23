CIKLON STIŽE U SRBIJU! Biće 18 stepeni, košava će imati olujne udare 100 kilometara na sat: Ovi dani sledeće sedmice doneće SNEG

U Srbiji do kraja dana oblačno i veoma hladno, još ponegde sa susnežicom i slabim snegom. U toku večeri i noći očekuje se razvedravanje.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 1 na severu do 5 na jugu i istoku Srbije, u Beogradu je 2 stepena. Sjenica meri 0, Kopaonik -2, a Zlatibor -3 stepena.

U ponedeljak ujutro mraz i vrlo hladno vreme, a minimalna temperatura biće od -3 do 0 stepeni, u Beogradu do -1, a na jugu Metohije do 2 stepena. Tokom dana toplije, temperatura i do 10 stepeni.

Od utorka se očekuje uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja. Košava će imati olujne udare, a na jugu Banata jugoistočni vetar imaće udare od 100 kilometara na sat.

Očekuje se naoblačenje, a tokom večeri i noći biće kiše i pljuskova.

Maksimalna temperatura biće i do 18 stepeni, samo u Negotinskoj Krajini hladnije, temperatura do 8 stepeni.

Inače, ciklon će se svojim centrom premeštati sa severnog Jadrana preko Panonske nizije.

Od srede se očekuje svežije i vrlo promenljivo vreme, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom.

Novi ciklon ovog puta sa centralnog Mediterana premeštaće se južnijom putanjim preko južnog dela Jadrana, pa će za sobom povući osetno hladniju vazdušnu masu, koja će preko našeg područja prodrati preko Panonske nizije.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni.

U četvrtak i petak dalji pad temperature vazduha, a susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.

U periodu od utorka do petka ponegde se očekuju i veće količine padavina.

Za vikend malo toplije.

Autor: Jovana Nerić