U SRBIJI JE TOKOM ČITAVOG DANA PADALA KIŠA: Evo šta, prema VEROVANJU znače ovakve vremenske prilike na Mitrovdan

Na Mitrovdan, pravoslavni vernici prate vreme. Ako je oblačno i kišovito, narod veruje da nas očekuje topla zima. Saznajte više o vremenskim predskazanjima i običajima.

Pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija, poznatog u narodu kao Mitrovdan. Tradicija ovog praznika nije samo verska – mnogi ljudi obrate pažnju i na vremenske prilike, verujući da one najavljuju kakva će zima biti.

Vremenske prilike na Mitrovdan

Meteorolozi su najavili da nas danas očekuje subota koja će biti pretežno oblačna, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, a u donjem Podunavlju i planinskim predelima povremeno jak, najpre istočni i jugoistočni, a uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni pravac. Najniža temperatura očekuje se između 3 i 9 °C, dok će maksimalna biti od 9 do 14 °C. Padavine će postepeno prestati u večernjim časovima.



Mitrovdan i predskazanje zime

U narodnoj tradiciji, vreme na 8. novembar simbolično najavljuje kakva će zima biti:

Sneg na Mitrovdan – Sveti Dimitrije "stigao je na belom konju", a zima će biti hladna i sneg će se zadržati do aprila.

Oblačno i kišovito vreme, kao što je danas, ukazuje na toplu zimu sa blažim temperaturama.

Vedro nebo – predznak oštre i hladne sezone.

Dakle, prema verovanjima naših predaka, oblačan i kišovit Mitrovdan znači da ćemo još jednu zimu preživeti bez ekstremno niskih temperatura.

Autor: D.Bošković