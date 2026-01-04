PRIZORI KOJI POKAZUJU SVU SNAGU NEVREMENA: Sneg okovao Srbiju, oblaci se nagomilali nad ovim delovima zemlje

Srbija se do Božića nalazi na udaru snažnog hladnog fronta, koji donosi rizik od obilnih padavina snega ali i ledene kiše. Gotovo da ne postoji deo zemlje koji nije prekriven snegom.

Putevi i autoputevi su za sada prohodni, ali sneg se ne predaje i ne posustaje pa se vozačima savetuje oprez, dok se građanima savetuje da bez preke potrebe ne napuštaju domove.

Beograd okovan snegom

Posebno teška situacija zabeležena je u Lipovici, pre Meljaka, gde je kolovoz izuzetno klizav.

Zavejan autoput Miloš Veliki, od naplatne rampe u Obrenovcu ka Beogradu

Velike kolone u oba pravca na Zlatiboru

Na pravcima oko Užica, Bajine Bašte i Ivanjice ima oko 5 cm raskvašenog snega. Na zlatiborskoj magistrali ka Užicu formirala se podugačka kolona jer se vozila kreću sporo.

Trenutno je na terenu angažovano 14 kamiona, vrši se preventivno posipanje i čišćenje. Na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere na teritoriji Užica, Čajetine i Bajine Bašte, kažu u nadležnom preduzeću Putevi Užice.

MUP UPUTIO APEL VOZAČIMA

U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje.

- Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg.

- U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak.

Građanima Srbije od MUP-a su počele da stižu SMS poruke u kojima se upozoravaju na ledenu kišu.

RHMZ NAJAVIO OBILNE PADAVINE

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i do 30 cm.

Najhladnije je trenutno na Crnom vrhu gde je minus 2 stepena a najtoplije u Dimitrovrgradu, gde je 10 stepeni, i Vranju gde je 9 stepeni.

Autor: S.M.