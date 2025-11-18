POČINJE SNEG U SRBIJI, OGLASIO SE RHMZ: Obilna ledena kiša već pravi problem u ovom delu zemlje! Evo do kada će trajati olujno nevreme

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na veliku količinu padavina danas i sutra - biće ledene kiše, ali i snega.

Danas i sutra (18 – 19.11.) oblačno i hladno sa kišom, koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija, pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48 h, a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 h. Sutra tokom dana slablјenje padavina, najavljuje RHMZ.

Kako je objavljeno u 14.10 u planinskim predelima istočne Srbije vidlјivost je smanjena na oko 100 m i pada kiša koja se ledi pri tlu, a kiša će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu, a samo na severu Vojvodine ostaje suvo.

U sredu (19.11.) pretežno oblačno i iznad većeg dela uglavnom suvo, samo na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlјu i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 °C, a najviša dnevna od 7 do 12 °C.

Na sajtu Vreme i Radar videli smo kako će se nevreme kretati iz sata u sat. Intenzivnije padavine prvo će zahvatiti južne i zapadne delove Srbije. Snega će biti na području od granice sa Bosnom i Hercegovinom, preko Mokre Gore, pa sve do Sjenice, a padaće i ledena kiša srednje jakog intenziteta. Padavine se u Beogradu mogu očekivati već oko 19 sati, a u Novom Sadu oko 21 sat.

Autor: D.Bošković