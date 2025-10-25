PAŠĆE VIŠE OD 70 LITARA KIŠE! Hitno se oglasio RHMZ: Dva dela Srbije sutra su na NAJJAČEM udaru, postoje veliki rizici

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne i jugoistočne Srbije na veću količinu padavina.

- U nedelјu posle podne i uveče, kao i tokom noći i u ponedelјak ujutru na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm (70 litara po kvadratnom metru) - navodi se u upozorenju RHMZ.

Vreme u Srbiji danas

Prvog dana vikenda na severu Srbije tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.

Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.

U Beogradu u subotu malo i umereno oblačno. Najniža temperatura 8 stepeni, najviša 18 stepeni.

Kada stižu nepogode

RHMZ je najavio da će u nedelju biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. Posle podne, i uveče, kao i tokom noći i u ponedeljak ujutro na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i preko 60 mm kiše.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, krajem dana na severozapadu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepen, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U jugoistočnoj Srbijii na Kosovu i Metohiji se očekuje kiša sa količinom padavina većom od 40 l/m² za 24 sata.

Na snazi je „narandžasti“ meteoalarm:

- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe-upozoravaju meteorolozi.

Zbog velike količine padavine moguće je:

-izazivanje poplava

-problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

-problemi u saobraćaju

-rizik od odrona i klizišta

-povređivanje ljudi i štete na imovini

Meteorolog najavio prognozu za Srbiju kojoj se niko nije nadao

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz kišu i pljuskove, kojih će biti više u nedelju. Od utorka očekuje se relativno sveže uz povremenu kiša.

"Prvog dana vikenda umereno oblačno sa temperaturama oko proseka. Od sredine dana, a posebno posle podne i uveče sa približavanjem novog, hladnog, fonta i razvijanjem slabog sekundarnog ciklona nad Jadranom pogoršanje vremena uz kišu i pljuskove, a padavine lokalno mogu biti intenzivnije. Sutra vetar južni, pole podne ponegde i pojačan. Danas maksimumi od 12 do 18 stepeni Celzijusa", navodi Čubrilo u svojoj prognozi.

Autor: Iva Besarabić