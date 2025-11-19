STIŽE OTOPLJENJE, a onda NOVO ZAHLAĐENJE: Zimski vikend je pred nama, sneg će padati u OVIM gradovima

Nakon drastičnog zahađenja i obilnih padavina u vidu kiše, snega, grada i grmljavine, u Srbiji je došlo do stabilizacije vremena. U naredna dva dana očekuje se i otopljenje.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, ujutro uglavnom na jugu zemlje, a posle podne i uveče i na severu i zaapdu.

Duvaće umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu anata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 10 stepeni, u Beogardu do 6°C, maksimalna dnevna od 11 do 19 stepeni, u Beogradu do 16 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 10°C.

U petak ponovo kišovito, na jugu i jugoistoku biće i pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku zemlje.

Za vikend na severu i zapadu Srbije očekuje se jače zahlađenje, uz severozapadni vetar, a kiša će postepeno prelaziti u susenžicu i sneg. Sneg bi pored zapadne Srbije, padao po prvi put i na severu Srbije i u Vojvodini, a uslova za susnežicu i sneg biće u nedelju i u Beogradu.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 3 na severu i zapadu do 17 stepeni na jugoistoku zemlje, a u nedelju od 1 na zapadu do 12 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije.

Vikend će doneti novi talas padavina, pri čemu bi palo novih 10 do 30 litara, lokalno i više, a u predelima sa snegom palo bi 5 do 15 cm snega.

Početkom sledeće sedmice ponovo otopljenje, ali ostaje vrlo promenljivo vreme sa kišom i pljuskovima, kao i uticaj ciklona sa centralnog Meiterana, a u košavskom podurčju jugoistočni vetar imaće olujne udare.

Autor: Marija Radić