Oprez! Veoma opasna pojava danas u ovom delu Srbije: Evo do kada će potrajati

U Srbiji je došlo do prestanka padavina i stabilizacije vremena, a u prilog tome ide porast vazdušnog pritisa, usled sve više jačanja anticiklona sa severozapada.

I dok je u južnim i centralnim predelima Srbije i dalje oblačno i tmurno, na severu Srbije došlo je do delimičnog razvedravanja, ali i do formiramje magle, naročito u Vojvodini.

Ovog jutra i prepodneva širom Vojvodine ima magle, a ona se očekuje i u nastavku dana. Ova magla prekriva veći deo Panonske nizije. Debljina magle je 300 metara, a iznad tog sloja je potpuno vedro, što se može videti i na satlitskom snimku, pa se može videti dok je Panonska nizija pod maglom, vrhovi Fruške Gore su pod vedrinom.

Magla se u Vojvodini očekuje ne samo danas, već i sutra i u tim predelima biće dosta hladnije, u odnosu na ostatak Srbije.

Zbog magle, vidljivost je veoma smanjena, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez i smanjena brzina kretanja, kao da se i vožnja prilagodi vremenskim uslovima uslovima na putu.

Treba pratiti i državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U četvrtak treba očekivati jačanje jugoistočnog vetra i podizanje magle u svim predelima, a u petak i prave prolećne temperature i do 20 stepeni.

Autor: S.M.