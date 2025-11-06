SNEG ĆE NOĆAS I SUTRA VEJATI U OVIM PREDELIMA SRBIJE: U jednom delu zemlje POTOP, očekuje se do 40 litara kiše

AKTUELNO

Istok Srbije pod uticajem je visinskog ciklona iz oblasti Karpata, a umerena kiša i dalje pada bez prestanka. Na zapadu i severu Srbije pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska biće vedro, uz povećanje oblačnosti, ali ostaće suvo.

Trenutne temperature kreću se od 8 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 10. Zlatibor meri 5, Sjenica 3, a Kopaonik 1°C.

U noći ka petku i tokom petka kiša na istoku Srbije će se intenzivirati, pa se očekuju i obilnije padavine, a tokom petka palo bi i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 40 litara.

Istovremeno, padavine će se širiti ka jugoistoku, jugu i centralnim predelima Srbije.

U noći između četvrtka i petka i u petak na planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine padaće sneg.

Sneg će zabeleti ove visine na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, tako da će se zabeleti viši delovi Stare planine, Kukavice, Kopaonika, Golije, Zlatara i planinana Kosovu i Metohiji. Temperatura će opasti na -3 do 0°C.

Na pojedinim napomenutim lokcijama očekuje se da padne i do 10 cm snega, na Staroj planini i više od 20 cm.

Maksimalna temperatura u petak biće od 10 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.

Za vikend se očekuje uticaj ciklon sa centralnog Mediterana i Jadrana, a kiša sa jugozapada zahvatiće celu Srbiju, tako da će vreme biti pravo jesenje i u skladu sa kalendarom.

Kišovito se očekuje i u ponedeljak.

U utorak smirivanje vremena, a od srede sledi i potpuna stabilzacija.

