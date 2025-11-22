SNEG SAMO SIPA: Zabeleli se krovovi, automobili, dvorišta! Od jutros pada u ovim delovima Srbije

Prve pahulje u lozničkom kraju pojavile su se se sinoć, udružene sa kišom koja je padala celoga dana pa su uglavnom i nestajale pri dodiru sa tlom.

Od jutros je slika drugačija, sitan sneg samo sipa pa su se zabeleli krovovi zgrada, automobila, ali i travnjaci. Za sada nema toliko pahulja da bi ozbiljnije ometale saobraćaj i kolovozi su samo vlažni, mada je opreznost u vožnji u ovim uslovima svakako još potrebnija.

Od sinoć je temperatura na jedan stepen iznad nule i prema prognozi meteorologa danas će to biti i maksimalna uz sneg, dok će sutra to biti minimalna, a maksimalna tek dva stepena. Do kalendarskog početka zime je ostalo još mesec dana, ali su vremenski uslovi ovoga vikenda potpuno zimski.

Inače, prošle godine je prvi sneg isto počeo da pada 22. novembra, samo oko podneva. Koliko vreme zna da ''poludi'' odličan primer je Loznica u kojoj je danas 23 stepena hladnije nego pre samo pet dana.

Podsetimo, Loznica je u ponedeljak bila najtoplija u Srbiji sa prolećnih 24 stepena, a danas je u 9 sati, ne računajući Zlatibor gde je minus 2, uz Valjevo najhladnija u zemlji sa jednim stepenom iznad nule. Hladnija od Kopaonika, ili čak Sjenice gde je živa na plus dva Celzijusovih. Od sinoć se zabelela i legendardna planina Gzžučevo koja jutros iz grad nije vidljiva jer su je sakrili snežnosivi oblaci.

Snega ima i u drugim delovima Srbije

Prema podacima RHMZ, snega ima i na Zlatiboru, a zabelela se i Požega. Kako javljaju na društvenim mrežama, pada i na Tari, u Krupnju, Šapcu. Susnežice ima u Vojvodini, u Bačkoj, Sremu, Mačvi, kao i u Kolubarskom okrugu.

"Oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni", najavio je RHMZ.

I sutra hladno sa kišom

"U nedelјu oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalјe manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 7", stoji u najavi RHMZ.

Od sinoć je temperatura na jedan stepen iznad nule i prema prognozi meteorologa danas će to biti i maksimalna uz sneg, dok će sutra to biti minimalna, a maksimalna tek dva stepena. Do kalendarskog početka zime je ostalo još mesec dana, ali su vremenski uslovi ovoga vikenda potpuno zimski.

Inače, prošle godine je prvi sneg isto počeo da pada 22. novembra, samo oko podneva. Koliko vreme zna da ''poludi'' odličan primer je Loznica u kojoj je danas 23 stepena hladnije nego pre samo pet dana.

Podsetimo, Loznica je u ponedeljak bila najtoplija u Srbiji sa prolećnih 24 stepena, a danas je u 9 sati, ne računajući Zlatibor gde je minus 2, uz Valjevo najhladnija u zemlji sa jednim stepenom iznad nule. Hladnija od Kopaonika, ili čak Sjenice gde je živa na plus dva Celzijusovih. Od sinoć se zabelela i legendardna planina Gzžučevo koja jutros iz grad nije vidljiva jer su je sakrili snežnosivi oblaci.

Snega ima i u drugim delovima Srbije

Prema podacima RHMZ, snega ima i na Zlatiboru, a zabelela se i Požega. Kako javljaju na društvenim mrežama, pada i na Tari, u Krupnju, Šapcu. Susnežice ima u Vojvodini, u Bačkoj, Sremu, Mačvi, kao i u Kolubarskom okrugu.

"Oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni", najavio je RHMZ.

I sutra hladno sa kišom

"U nedelјu oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalјe manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 7", stoji u najavi RHMZ.

Autor: A.A.