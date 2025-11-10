Rešava se višedecenijski problem: Počela izgradnja mostova i uređenje korita Jadra

Krajem marta ove godine obilne padavine su podigle vodostaj reka u lozničkom kraju, pa se Jadar izlio na njive u nekoliko sela.

Zbog čestih izlivanja, Srbijavode su najavili rešavanje višedecenijskog problema. Pre nekoliko meseci počeli su radovi, koje je danas obišao Goran Puzović, direktor Srbijavoda.

-Radimo dva mosta u Bradiću i Velikom Selu, a u Dragincu se uređuje kotito Jadra. Država je za ovu namenu iz budžeta izdvojila 135 miliona dinara - rekao je Puzović.

Kako ističu građani, zadovoljni su što se rešava problem, koji poslednjih godina naprave prolećne i jesenje kiše.

-Rešavamo jedan po jedan problem, kako smo i obećali. Trudimo se da odgovorimo na sve potrebe građana, unapredimo kvalitet njihovog života, sačuvamo imanja i stambene objekte - rekla je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

U toku su radovi i na kritičnoj tački na reci Štiri u Voćnjaku, pa će u narednom periodu ljudi koji žive u neposrednoj blizini reke biti bezbedni.

Autor: S.M.